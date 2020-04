LE VITTIME

PADOVA Primo decesso alla casa di riposo Galvan di Pontelongo: nella serata di giovedì è infatti morto Giovanni Daniele, che a fine maggio avrebbe compiuto 102 anni ed era risultato positivo al test del Covid-19 la settimana scorsa. Originario della frazione di Arzerello di Piove di Sacco, dove aveva vissuto fino ad un mese fa, attorniato e curato dai sette figli, Giovanni Daniele si era dedicato al lavoro dei campi, unito ad una grande fede e devozione: era stato componente del coro della parrocchia per molti anni. «Avevamo sperato che superasse anche questa prova. La comunità di Pontelongo lo saluta affettuosamente nel suo ritorno ad Arzerello con la compianta moglie» affermano il sindaco Roberto Franco e il presidente della Galvan Paolo Lovato. All'ospedale di Dolo intanto ieri è deceduta una donna, R.M., 87 enne, originaria di Piove.

La comunità di Campo San Martino piange la prima vittima: è scomparsa Maria Bernardi di 88 anni. L'anziana lascia i figli Renato, Gianfranca, Valerio, Cristiano e Valeria e vari nipoti e pronipoti. Cinque anni fa era scomparso il marito Sergio Franceschini. Aveva alcune patologie, viveva in casa con la figlia Valeria. Il 1 aprile scorso la febbre, poi il tampone ha rivelato la presenza del Coronavirus. Il 4 è stata ricoverata a Padova. Condizioni in miglioramento, avrebbe dovuto ritornare a casa venerdì 10 ed invece è deceduta improvvisamente il giorno stesso. É stata disposta l'autopsia per capire il motivo e giovedì c'è stato il commiato privato. «Una mamma instancabile, buona, laboriosa, che nella vita si è sempre dedicata alla famiglia, ha visto una guerra, ha sofferto la perdita di un figlio di tre anni che è annegato. Legatissima a tutti noi, non ci ha mai fatto mancare nulla assieme al papà - la ricorda con grandissimo affetto Valeria - sentivamo giornalmente il medico. Non l'abbiamo più vista, solo il feretro il giorno dell'addio. Questo è ulteriore dolore, fortissimo, che si aggiunge a quello della perdita. Aveva alcune patologie, ma le sue condizioni erano equilibrate. Ogni giorno pregava con il rosario ed anche se la sua vista non era più perfetta, riconosceva tutti dalla voce e capiva tutto. É stata una roccia».

Sale a quattro il numero di vittime per contagio da coronavirus a Campodarsego. La vittima, Renato Vittadello, di 77 anni, risiedeva in via Antoniana. Dopo il ricovero, durato alcuni giorni all'ospedale di Cittadella, le condizioni di salute si sono ulteriormente aggravate a seguito di alcune improvvise complicazioni che non gli hanno lasciato scampo. La notizia della morte ha sconvolto l'intera comunità parrocchiale, dove la famiglia è molto attiva nel mondo del volontariato. «Speravamo sinceramente di poter annunciare una notizia ben diversa, ovvero, quella del suo ritorno a casa ma purtroppo non c'è stato più nulla da fare ha spiegato il parroco Don Enrico Piccolo - la nostra comunità è affranta perché perde il suo quarto cittadino per un decesso legato direttamente alla pandemia. Renato Vittadello veniva sempre a messa con la moglie ha concluso Don Enrico - alle volte anche con i nipotini. Lara, la figlia più grande, collabora nella nostra parrocchia come accompagnatrice delle famiglie dei battesimi, mentre la figlia più giovane, Sabina, svolge l'attività di medico a Montebelluna». Il funerale si svolgerà lunedi prossimo alle 11 nel cimitero di Campodarsego.

Ieri pomeriggio all'ospedale di Cittadella si è spento Luciano Scapolo, 76 anni, la seconda vittima di Covid-19 a San Giorgio delle Pertiche. Il pensionato, sposato con Maria Bianchi e padre di tre figli, soffriva da tempo di patologie pregresse e il virus non gli ha dato scampo. L'uomo abitava ad Arsego in via San Francesco con la moglie: al piano superiore della villetta risiede la figlia Paola. Il secondogenito Enrico è il titolare della Metal's di Borgoricco, azienda all'avanguardia nel settore della lavorazione dell'acciaio inox. L'ultima figlia, Barbara, vive a Genova. Luciano Scapolo era molto conosciuto in paese: frequentava assiduamente le piazze e i locali pubblici della frazione. Fin da giovane è stato un grande appassionato di calcio: in paese ha sempre seguito le partite casalinghe e in trasferta della sua amata squadra del cuore, la Ardisci e Spera. In paese la notizia della sua scomparsa si è sparsa velocemente suscitando commozione e tristezza tra le tante persone che lo hanno conosciuto. Il sindaco Daniele Canella ha postato sui social un'affettuosa attestazione di stima e vicinanza alla famiglia del defunto. L'ultimo saluto a Luciano Scapolo è previsto per lunedì pomeriggio all'obitorio dell'ospedale di Cittadella.

