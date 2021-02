LE VITTIME

PADOVA Non si è speso solo per la sua famiglia ed il lavoro, ma anche per il suo paese del quale, dal 1964 al 1970 è stato sindaco. Paese i cui cittadini, a distanza di molti anni, lo ricordano con grande stima ed affetto non avendo mai dimenticato la sua profonda umanità e come ha ben amministrato il bene pubblico. Galliera Veneta dice addio a Giulio Campagnolo, 94 anni, mancato sabato scorso a causa di una polmonite da Coronavirus. Lascia i figli Francesco, Maria e Giuliana, i generi Pier Cesare e Massimo, e i nipoti Martino, Isabella, Ilaria, Davide e Riccardo. La moglie Renata era scomparsa nel 2002.

Campagnolo era un imprenditore artigiano nel settore della meccanica. Aveva lavorato alla Pavan, poi la decisione di mettersi in proprio assieme ad un collega. Era il 1963. L'attività che conta poco più di una decina di dipendenti è ora guidata dal figlio Francesco. «Papà era perfettamente autonomo, stava bene - racconta il figlio - Girava in bicicletta, immutata la sua curiosità verso eventi nazionali ma prima di tutto di Galliera Veneta. Si teneva aggiornato ed amava discutere dell'attualità».

La figlia Michela è medico di famiglia a Galliera Veneta e Tombolo. Lei dopo la positività riscontrata il 26 gennaio senza sintomi particolari a parte una lieve febbre, a chiedere l'intervento del 118 il 31 gennaio a causa di problemi respiratori improvvisi.

«All'ospedale di Cittadella - continua il figlio - la diagnosi della polmonite da Covid-19 e il trasferimento a Schiavonia. Mia sorella l'ha potuto vedere due volte. Lui non voleva fare le videochiamate. Mercoledì l'ultimo contatto, era lucido. Poi il tracollo». Le esequie mercoledì alle 9,30 nella parrocchiale di Galliera Veneta.

«Un grande sindaco è sempre stato a contatto con i cittadini - è il profilo che traccia Italo Perfetti sindaco di Galliera Veneta - Sempre attento al dialogo con tutti come pure è stata una persona che nella sua attività ha avuto un enorme rispetto per i dipendenti, come fossero suoi figli. Nonostante l'età, non era venuta meno la sua attenzione per Galliera Veneta».

Lutto anche nella comunità di Piombino Dese. A 85 anni è morto Ferruccio Scattolon. Sconvolti dal dolore la moglie Maria, i fratelli Valter, Raffaele, Eris e Davide. La vittima ha lavorato una vita nel settore agricolo. Aveva un'azienda e allevava bestiame. In paese tutti lo ricordano per essere stato uno dei primi a dotarsi di macchinari agricoli. Da tempo era malato di cuore. Qualche settimana fa ha contratto il Coronavirus e il suo fisico già debilitato da patologie pregresse è andato ulteriormente in crisi. E' stato ricoverato a Camposampiero una prima volta a gennaio. Ne è seguito un secondo ricovero a Schiavonia.

Il suo quadro clinico sembrava stazionario, poi la situazione è precipitata. I familiari più stretti, seppur sconvolti per la morte dell'adorato Ferruccio hanno voluto ringraziare il personale dell'ospedale di Schiavonia che fino all'ultimo li ha tenuti informati. I funerali di Ferruccio Scattolon sono programmati per oggi alle 15 nella parrocchiale di Piombino Dese. Nelle ultime ore è mancato anche Luigino Dalle Fratte, 87 anni di Trebaseleghe, dall'ottobre del 2017 ricoverato alla Casa di Riposo don Orione. La comunità di Loreggia, infine, piange Carlo Zorzi, 96 anni. Le esequie sono in programma oggi alle 15 nella parrocchia di Loreggiola. Era una persona molto conosciuta avendo diretto per tanti anni in uno dei mulini più importanti del Veneto. Il novantaseienne per tanti anni ha svolto volontariato nella frazione di Loreggiola raccogliendo il consenso e la stima di tutta la comunità.

Cesare Arcolini

Michelangelo Cecchetto

