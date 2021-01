LE VITTIME

PADOVA Covid, i dati di Azienda zero di ieri sera riferiscono di 17 decessi e 588 nuovi contagiati in 24 ore a Padova e provincia. Il numero dei morti complessivi sale quindi a 930 e le persone che attualmente sono infette dal Coronavirus sono 21.347, in aumento rispetto a sabato quando si registravano 21.141 contagiati. All'ospedale di Schiavonia si sono registrati due decessi: una donna padovana di 82 anni e una 85enne di Galzignano.

E proprio Galzignano piange un'altra vittima del Covid nella fase più cruenta della pandemia. Dopo Sergio Tasinato, il popolare gestore della trattoria da Oci nel cuore dei Colli, scomparso settimane fa, è infatti mancata l'altro ieri all'ospedale di Schiavonia l'ottantacinquenne Vilma Toniolo, che risiedeva a Galzignano in viale del Lavoro. L'anziana era già gravata da altre patologie ed il Covid ha così facilmente piegato le resistenze già compromesse della donna. Proprio per curare il suo difficile stato clinico, Vilma Toniolo era stata ricoverata alcune settimane fa alla Casa di cura di Abano, ma è risultata positiva al virus alcuni giorni dopo le dimissioni dal centro di cura delle Terme. La scorsa settimana è stata così condotta all'ospedale di Schivonia, dove nel corso di pochi giorni il suo stato di salute si è purtroppo progressivamente aggravato. L'anziana non aveva figli, ed aveva vissuto per diverso tempo in via Regazzoni al confine con Montegrotto, prima di stabilirsi nell'abitazione di un nipote al centro del paese. Oltre al congiunto con cui conviveva, l'ottantacinquenne lascia anche un fratello. Ancora a definire la data dei funerali attesi alla chiesa parrocchiale di Galzignano.

I DATI

Complessivamente il numero dei padovani che hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia ad oggi è arrivato a 48.337. Nel corso della giornata di ieri si è visto un aumento dei pazienti ricoverati negli ospedali. A Schiavonia si è passati da 115 a 117 pazienti ricoverati in area non critica mentre il numero delle persone intubate in terapia intensiva resta stabile a 24. Villa Maria a Padova è tornata a ricoverare un paziente Covid dopo che un paio di giorni fa aveva dimesso l'unico paziente positivo della struttura. L'ospedale universitario di via Giustiniani, invece, ha visto un aumento dei pazienti in area non critica da 187 a 192 mentre i pazienti in terapia intensiva sono passati da 29 a 28 e al vicino ospedale Sant'Antonio restano stabili 16 pazienti in terapia intensiva, una di quelle aperte nelle ultime settimane per far fronte alla necessità sempre più pressante. A Piove di Sacco sono ricoverati 37 pazienti in area non critica e 7 in rianimazione, a Cittadella, che presto diventerà un rinforzo del Covid hospital di Schiavonia, ci sono 95 persone in reparto e altre 11 in terapia intensiva mentre a Camposampiero restano stabili i 43 pazienti in area non critica e gli 8 in rianimazione. A Conselve sono ricoverate quattro persone, un numero che negli ultimi giorni è rimasto stabile. Nel complesso, negli ospedali di Padova sono ricoverate in tutto 583 persone, delle quali 94 sono in terapia intensiva. Un dato che negli ultimi giorni è aumentato e rispetto a venerdì ha visto una diminuzione di una sola unità. Un dato che ha spinto l'Ulss 6 Euganea a presentare alla Regione un piano per aumentare i posti per i pazienti affetti da coronavirus e, a questo proposito, l'ospedale di Cittadella ha attrezzato una trentina di posti letto per dare rinforzo al Covid hospital di Schiavonia. Secondo le intenzioni dell'Ulss 6 i posti possono arrivare a un centinaio ma non sarà un cambiamento repentino e le attività proseguiranno come previsto, a meno che l'emergenza si aggravi e si richieda di ricoverare un numero ancora più alto di quello attuale.

