LE VITTIMEPADOVA «Ci trattava come animali. Ci lanciava le cassette di cipolle addosso e ci diceva che ci stava bene dover lavorare al freddo. Chi non faceva quello che volevano loro, veniva cacciato, anche solo per dare un esempio agli altri». È una delle tante testimonianze degli schiavi stranieri che lavoravano nell'azienda agricola Tresoldi di Albignasego. L'aguzzino, secondo i racconti dei 21 braccianti ascoltati dai carabinieri, era la moglie del titolare Walter Tresoldi, Fanica Hodorogea, che aveva il compito di controllare il lavoro...