LE VITTIME

MERLARA I loro volti e i loro nomi resteranno impressi a lungo nella storia non soltanto del pensionato che li ha ospitati, ma anche nella memoria di un intero paese e nella cronaca di un'emergenza da cui tutti noi siamo stati travolti. Sono i nonni della Scarmignan: un affettuoso epiteto collettivo per indicare gli sfortunati ospiti della casa di riposo di Merlara decimati dal Coronavirus.

In poco meno di due mesi, dal 14 marzo ad oggi, nel pensionato di via Roma, sono morti 31 anziani: 10 uomini e 21 donne, 7 mancati in ospedale, gli altri all'interno del pensionato. Di tutti i deceduti, soltanto 23 sarebbero morti di Coronavirus o con il Coronavirus. Negli altri casi, caratterizzati da quadri clinici già compromessi o patologie pregresse, il Covid-19 non sarebbe stata la causa determinante. C'è chi si è spento senza essere mai stato contagiato: è il caso di Fedora Princivalle, 99 anni, di Merlara, mancata ieri mattina. Oggi gli ospiti rimasti all'interno della Scarmignan sono soltanto 42.

TEMPERAMENTO VULCANICO

Il primo caso di contagio risale all'8 marzo: Ornella Folcato, 85 anni di Castelbaldo, ricoverata a Schiavonia. Era stata dimessa il 2 aprile, accendendo in tutti la speranza che il peggio fosse passato. Invece il 17 aprile, dopo due settimane esatte, aveva raggiunto gli altri 28 malcapitati. Cinque giorni dopo lo stesso destino era toccato a Maria Bezzan, 78 anni, di Castelbaldo. La donna era stata ricoverata al Covid hospital di Schiavonia la sera dell'8 marzo. È lei l'ultima vittima accertata di Covid nella Scarmignan.

La prima croce invece, risale al 14 marzo ed è quella di Nerone Ugo Melato, 89 anni, storico vigile urbano di Saletto di Borgo Veneto. Tra le vittime, le più giovani avevano spento 79 candeline: Ottaviano Correzzola, di Merlara, e Jolanda Berto, di Monselice. La più longeva è invece è Fedora Princivalle, di Merlara, che aveva tagliato il traguardo dei 99 anni, seguita da Camilla Costantini, di Saletto di Borgo Veneto, che aveva raggiunto i 98 anni. Sono gli amici che Maria Gonzato, 85 anni di Este, ha visto andarsene uno dopo l'altro, ripetendo a se stessa, con il suo temperamento vulcanico: «Maria tieni duro».

«Per i sopravvissuti è un momento difficile, peggio della guerra a detta di qualcuno spiega l'educatrice Consuelo Masiero Comunque in loro ho visto una fortissima empatia ed elasticità. Hanno saputo far fronte ai cambiamenti nonostante i loro limiti. Vederli parlare con i loro familiari usando i tablet è emozionante».

Nel suo diario della speranza pubblicato quasi ogni giorno su Facebook, il sindaco Claudia Corradin ha voluto fornire un ritratto affettuoso di tutti gli ospiti deceduti. Per loro e per tutti i defunti domenica 19 aprile si erano aperte le porte del cimitero di Merlara. Giusto il tempo di un ricordo, di una benedizione, di un mazzo di fiori appoggiato proprio davanti alla cappella della famiglia Scarmignan, e di una poesia, scritta dal vicesindaco Matteo Migliorin, che recitava: Il dolore è l'unico atto concesso.

m.e.p.

