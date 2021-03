LE VITTIME

ESTE È crollata sotto i colpi del Covid la colonna portante della sezione atestina dell'Associazione nazionale carabinieri in congedo. Il presidente Gino Permunian, 72 anni, è morto martedì sera all'ospedale di Schiavonia, dopo quasi un mese di ricovero. Ha lottato fino alla fine, con la stessa tenacia con cui per decenni si è dedicato al volontariato. «Sembrava potesse tornare a casa una decina di giorni fa racconta il figlio Andrea invece negli ultimi tre ha avuto un peggioramento improvviso. Siamo riusciti a salutarlo con una videochiamata. Papà era gentile, disponibile, generoso». Anche sotto ossigeno, il pensiero era rivolto all'associazione, di cui da carabiniere in congedo aveva riaperto la sezione di Este: «Ci metteva corpo, cuore e anima dice Gianni Zancanella, consigliere dell'Anc atestina . Era sempre in prima linea, anche durante questi mesi di pandemia». Proprio per il sostegno dato alla cittadinanza nei mesi critici dell'emergenza Covid, la sezione ha ricevuto a ottobre il Premio Magnifica Comunità 2020. Carabiniere a Mestre negli anni del servizio di leva, Permunian era originario di Villa Estense. Si era trasferito a Este dopo le nozze con Donatella, con cui avuto due figli: Andrea ed Elisa. Dopo aver lavorato come operaio, ha intrapreso la carriera del vigile urbano a Este e a Conselve, fino alla pensione. Che fosse una persona stimata lo testimoniano i tanti messaggi di cordoglio giunti alla famiglia, da parte dell'Arma, della cittadinanza e dei Comuni a cui l'associazione prestava il suo prezioso aiuto. «È un grande dolore lasciare Gino afferma la sindaca Roberta Gallana . Era un uomo di grande generosità e spirito di squadra, continuerà a essere nei nostri cuori. Un esempio per tutti noi di gentilezza e affabilità». L'addio domani alle 15.30 nel duomo di Este.

Lutto anche a Granze: martedì è morta Maria Garavello, 78 anni, vedova con due figlie. «Aveva una patologia respiratoria e il Covid ce l'ha portata via. Era una persona meravigliosa» dice la figlia Renata, a cui la madre nell'ultima videochiamata ha mandato un bacio dentro al casco dell'ossigeno». Aveva lavorato in un laboratorio di confezioni di biancheria intima e finché la salute gliel'ha permesso ha dato una mano in parrocchia.

M.E.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA