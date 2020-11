LE VITTIME

BORGORICCO Se n'è andato in sole due settimane Rino Lora, presidente di Tecnoeka srl, azienda di Borgoricco che produce forni professionali per ristoranti, panetterie e pasticcerie. Un'azienda che Lora, 80 anni, originario di Cologna Veneta (Verona), ha rilevato negli anni Novanta portandola a diventare una delle eccellenze produttive nel mercato internazionale delle attrezzature per la cottura professionale. Lo stabilimento, che conta un centinaio di dipendenti e tre filiali estere, oggi pomeriggio chiuderà le serrande in segno di lutto. A 270 chilometri di distanza, ad Albizzate (Varese), terra nella quale Lora risiedeva da molti anni, si terranno infatti i funerali dell'imprenditore che tutti ricordano non solo come un grande professionista ma anche come un uomo dotato di coraggio, umiltà e spirito d'iniziativa. Un uomo che ha lottato fino alla fine ma che non ce l'ha fatta a vincere la sua ultima battaglia. Quella contro il covid 19 che lo ha portato via in soli 15 giorni. Due settimane fa aveva accusato i primi sintomi che nei giorni a seguire erano andati peggiorando fino a richiedere il ricovero in ospedale. Lunedì la triste notizia della scomparsa che ha lasciato nello sconforto la moglie Daniela e i figli Roberto, Veronica, Sara e Cristina. Quest'ultima attuale Ceo del gruppo Tecnoeka nel quale lavora dall'età di 24 anni. Nel 1971, assieme ad altri due soci, Lora aveva fondato la Kerocalor srl entrando nel commercio degli elettrodomestici e del riscaldamento. L'inizio di un'attività imprenditoriale destinata ad un grande sviluppo tra la Lombardia e il Nordest. Negli anni novanta il ritorno nel padovano con l'ingresso nella società Tecnoeka srl, allora con sede a Camposampiero, della quale ha acquisito il completo controllo nel 1998.

Fiorella Boaretti, 74 anni, era invece un'ospite delle comunità la Betulla e la Quercia della Fondazione Frachin Simon Onlus di Montagnana, che dai primi giorni di novembre si trova a combattere un focolaio interno. È stata una delle prime ad ammalarsi e purtroppo ieri, dopo due settimane di ricovero al Madre Teresa, si è spenta. «Fiorella era un'ospite straordinaria. la ricorda il dirigente Emanuele Mercanti Solare, ambiziosa, sensibile e positiva, sempre pronta a riportare la pace dopo i piccoli screzi tra ospiti. Era con noi da 15 anni circa, da quando era mancata la sua mamma, con la quale prima aveva vissuto a Milano e poi ad Anguillara. Era una persona squisita, una vera poetessa. Amava scrivere, disegnare, ma anche il canto e la recitazione. Quando allestivamo il nostro spettacolo era sempre in prima fila alle prove. Le piaceva essere sempre in ordine, era molto coccolata dalle nostre operatrici».

Salgono a quattro le vittime invece a Vigodarzere. L'altro ieri si è spenta Maria Bano, 95 anni, che viveva nella frazione di Terraglione. L'anziana era ricoverata all'ospedale di Camposampiero. I parenti stretti sono ancora in quarantena.

Aveva compiuto 99 anni il 28 ottobre la signora Lina Bassani. Viveva nella sua abitazione di Piazzola sul Brenta e nella cittadina aveva lavorato nello jutificio. Da dieci giorni era ricoverata all'ospedale di Cittadella perché positiva al Coronavirus. Era la più anziana di otto fratelli. Purtroppo alcuni anni fa in un incidente stradale aveva perso la sua unica figlia.

Nuovo decesso anche all'ospedale di Comunità di Piove di Sacco, dove si è spenta nella giornata di ieri Elda Giordan, classe 1925, residente nella frazione di Prejon, comune di Bangoli di Sopra.

