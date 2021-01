GLI AFFARI

PADOVA Tante persone a passeggio in città, soprattutto in via Roma e in Prato della Valle ieri pomeriggio, giornata di restrizioni arancioni, ma negozi desolatamente vuoti nonostante i cartelli che vantano sconti anche fino al 50% in attesa della partenza dei saldi il 31 gennaio prossimo. Anche i mercati hanno sofferto. Pochissimi i bar che hanno deciso di optare per la possibilità di lavorare con l'asporto, in maggioranza hanno tenuto abbassate le serrande dopo un calcolo su costi e benefici. Quei pochi hanno dovuto anche fare da servizio toilette con i bagni pubblici chiusi che hanno creato difficoltà alla clientela soprattutto anziana.

«Venerdì giornata gialla abbiamo lavorato più che bene ma oggi quasi per nulla - commentano Stefania e Martina abbigliamento Dani di via Marsilio - le persone sono confuse, hanno paura a muoversi rischiando una multa, chiedono anche a noi non sanno quando e come si possono muovere. Spesso si vedono code all'esterno ma in tanti entrano solo per dare un'occhiata». In via Breda è vuota anche la boutique Sophie. «Nelle giornate gialle va un po' meglio, con l'arancione bar e ristoranti sono chiusi e questo incide anche in cose pratiche come il bisogno di una toilette visto che i bagni pubblici sono chiusi. Pochi quelli che hanno scelto l'asporto abbiamo parlato con degli esercenti, soprattutto ristoratori. A conti fatti aprire magari per vedersi ordinati due o tre pasti non copre di sicuro nemmeno le spese».

«Oggi si può aprire ma non ha senso - considerano Paola e Antonella titolari di Sophie - c'è tanta confusione le persone faticano a capire quando possono muoversi e dove possono andare, non c'è una linea guida chiara. Le clienti chiedono e noi mandiamo tanti messaggi con orari e possibilità di muoversi. Ma questa situazione ci ha rovinati, vedi ad esempio la chiusura la vigilia di Natale - concludono - noi ci mettiamo tutta la buona volontà e proviamo ad essere ottimiste ma serve chiarezza».

Vendita totale per chiusura recitano i cartelli sulla vetrina dell'abbigliamento Civetta, storico negozio da decenni in piazza dei Signori. «C'è tanta confusione i clienti ci chiedono informazioni, se possono arrivare o no in centro, ma in pratica c'è il vuoto. A differenza del giorno prima, quando abbiamo lavorato bene, di sabato anche grazie al mercato pensavamo ci fosse più gente ma incidono anche i bar e i ristoranti chiusi - afferma Barbara - Il negozio chiuderà, il Covid è stato il colpo di grazia ma la crisi c'è da tempo e gli affitti sono alti, anche perché da tanto stanno facendo morire il centro storico. Mancano i parcheggi per i clienti e anche per i commercianti, e anche i mezzi pubblici dovevano essere potenziati».

Dati non incoraggianti sulla situazione del commercio arrivano anche da Confesercenti. «Tre sono gli elementi che incidono sulla situazione dapprima il clima nel quale si vive che non spinge a spendere, tranne che per alimentari e generi di prima necessità, la flessione dei consumi è del 10% in totale e poi c'è la preoccupazione per il lavoro, molti sono ancora in cassa integrazione. Altro elemento è Padova in zona arancione quindi manca l'afflusso dagli altri Comuni, alcune grandi strutture hanno un bacino che per il 50% è di persone non del capoluogo quindi in città si muovono solo i residenti- spiega Maurizio Francescon - per quanto concerne in specifico il settore abbigliamento, calzature e accessori è quello in maggiore sofferenza, il mercato è sostanzialmente fermo le perdite nel comparto vanno da un 45% fino al 60%. L'asporto infine funziona per gli esercizi che da sempre lo fanno come ad esempio le pizzerie ma il resto delle attività alle quali è permesso farlo non può contare su questa modalità anche perché la resa non supera il 10-15% rispetto alle vendite con esercizi aperti».

Luisa Morbiato

