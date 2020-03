LE TRAGEDIA

MEGLIADINO SAN VITALE «Non riesco più a respirare». Così aveva detto ai figli la sera dell'8 marzo, prima che l'ambulanza la prelevasse dalla sua abitazione di Megliadino San Vitale per trasportarla all'ospedale di Schiavonia. Per Valentina Maistrello, 81 anni, il tampone aveva dato esito positivo: aveva contratto il Covid-19. Purtroppo il nemico invisibile non le ha lasciato scampo: l'anziana è morta mercoledì, a dieci giorni dal ricovero. I cinque figli Paolo, Laura, Daniela, Cristina e Andrea non riescono ancora ad accettare l'idea che la madre se ne sia andata così. «È stata una cosa improvvisa, iniziata con un po' di mal di testa che era però compatibile con la patologia cardiaca di cui soffriva la mamma racconta la figlia Cristina Narduolo . Fino al giorno prima stava bene, poi l'8 mattina ha iniziato ad avere qualche linea di febbre, che andava e veniva ma niente di preoccupante. O almeno così ci è sembrato all'inizio. Poi le sue condizioni sono peggiorate: la febbre continuava a salire e incamerare aria nei polmoni le risultava sempre più difficile. Alla sera ci ha telefonato dicendo che non riusciva più a respirare. A quel punto è stata ricoverata. All'ospedale di Schiavonia l'hanno messa sotto ossigeno: non era intubata, usava la mascherina. In un primo momento i medici ci dicevano che era stabile e lucida».

La famiglia si aggrappava alle poche notizie che arrivavano dall'ospedale, non potendo comunicare direttamente con lei. Nel reparto di Terapia intensiva di un ospedale ormai interamente dedicato al Covid nessun oggetto è ammesso, meno che mai un cellulare. I figli l'hanno salutata e rassicurata prima che fosse caricata in ambulanza, poi più nessun contatto. E anche l'addio, a causa delle restrizioni imposte dei decreti ministeriali, si è ridotto a un veloce saluto in cimitero. «Ci dispiace moltissimo non esserle stati vicino» afferma la figlia Cristina . È un dramma nel dramma, che accomuna decine di famiglie, sommando alla sofferenza provocata dal lutto anche il senso di colpa per non essere stati al capezzale del proprio caro, morto lontano dai propri affetti. «La mamma era una donna solare, un'eterna bambina» conclude la figlia, che di lei vuole ricordare il bel sorriso. Valentina, rimasta vedova due anni fa alla morte del professor Giancarlo Narduolo, era ancora in gamba, nonostante il disturbo al cuore. Viveva da sola ma amava passare il tempo con figli e nipoti. E circondarsi di fiori. Il virus ha segnato a lutto anche Cittadella, dove abitava la seconda donna deceduta: aveva 77 anni.

Maria Elena Pattaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA