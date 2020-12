LE TESTIMONIANZE

PADOVA «Sono molto contenta di essermi sottoposta alla vaccinazione, spero di essere d'esempio per i padovani». Lo ha detto Lorella Disero, infermiera coordinatrice degli ambulatori di Malattie infettive, attualmente impegnata nel punto tamponi Covid-19 dell'Azienda ospedaliera. L'operatrice sanitaria è stata la prima a vaccinarsi ieri all'ospedale civile. «Speriamo che il vaccino arrivi al più presto per tutti continua Disiero -. L'iniezione è stata veloce, nessun fastidio particolare da segnalare. Il vero dolore si vede nei reparti di degenza, bisogna aver paura delle conseguenze del Coronavirus e non certo di quelle del vaccino». Come tanti altri in via Giustiniani, anche l'infermiera ha lavorato durante le feste.

«Stiamo vivendo un periodo molto faticoso dal punto di vista psicologico oltre che fisico aggiunge - ma ancora una volta il personale ha dato dimostrazione di essere forte e ligio al dovere. Nessuno si tira indietro e tutti danno il meglio, malgrado ci venga chiesto molto. Mi sono vaccinata a cuor leggero, senza pensieri, perché la vera preoccupazione è essere contagiata da virus. Quel terrore lo vedo tutti i giorni negli occhi delle persone che arrivano nei nostri ambulatori per farsi il tampone. Il coronavirus è in grado di stravolgere una vita. Garantire rapidamente l'esito di un tampone ad un paziente, significa dare sollievo». Il pensiero, poi, va alla famiglia. «Mi sono vaccinata anche per la sicurezza dei miei tre figli ammette Disiero -. É brutto tornare a casa e non potergli concedere nemmeno un abbraccio per paura di contagiarli».

LE ADESIONI

Uno dei medici che ha eseguito i vaccini è la dottoressa Annamaria Cattelan, direttore di Malattie infettive. «Un momento storico commenta Cattelan -, è andato tutto bene e non abbiamo registrato reazioni avverse. Mi sono vaccinata anche io. Tra 21 giorni dovremo farci la seconda dose, la risposta immunitaria è prevista dopo sette giorni. É stato un inizio simbolico, il bello deve ancora venire. Intanto è necessario continuare a seguire le norme di prevenzione del contagio». Ha aderito alla campagna anche il direttore del Pronto soccorso. «Oggi è un gran momento, bello esserci dice il dottor Vito Cianci -. Il vaccine-day segna la prima vera risposta efficace al Covid-19. Sono grato a chi ha consentito questo traguardo incredibile, se solo pensiamo che dieci mesi fa neanche immaginavamo di trovarci in questa situazione. Siamo gli apripista per stimolare tutti gli operatori sanitari e la popolazione a sottoporsi con fiducia al vaccino. Lo scrivevo proprio ora a uno dei miei amici di infanzia, che mi chiedeva circa eventuali effetti collaterali. Se anche qualche minimo effetto collaterale si dovesse manifestare tipo mialgie, febbre, cefalea, dolore nella sede di iniezione, nulla di diverso da altri vaccini ma con un guadagno netto impareggiabile. Il vaccino è la strada per venir fuori dalla pandemia. Non possiamo farne a meno».

IL SUEM

Presente anche il direttore della centrale operativa del Suem 118. «É andato tutto bene - sottolinea il dottor Andrea Spagna - non ho accusato alcun effetto collaterale. Una giornata che rimarrà per sempre nei miei ricordi, perché si tratta di un momento molto importante per la lotta al Coronavirus. Spero sia l'inizio di un'adesione massiccia alla vaccinazione. Per il momento è importante non abbassare la guardia e mantenere le misure di prevenzione».

