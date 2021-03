Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE TESTIMONIANZEPADOVA «Sono allergica a molti farmaci, ma non ho paura. Ho aderito subito alla vaccinazione con AstraZeneca perché ho fiducia nella medicina e so che questa è l'unica strada per uscire dalla pandemia». Sono le parole di Michela Quadrelli Peninetti, 46 anni, insegnante di scuola primaria, che ieri in Fiera ha ricevuto la prima dose del siero anglo-svedese. In quanto soggetto allergico, la docente ha atteso un'ora in sala...