LE TESTIMONIANZE

PADOVA «Siamo rimasti senza parole. Questi ragazzi non avevano paura e rispetto di niente, nonostante la presenza di polizia e carabinieri nelle piazze». Erano in tanti, venerdì notte, nella zona del Duomo mentre tra le due compagnie volavano insulti, minacce, calci, pugni e gomitate. Ad alzare la voce ora è un gruppo di residenti del centro, rappresentanti dell'associazione InCivilis, pronti a chiedere un incontro urgente al Comune sul tema sicurezza. «Anche venerdì sera - aggiungono - le strade del ghetto e quelle adiacenti alle piazze brulicavano di gente senza rispetto, tanto che in zona pedonale si sono viste parecchie auto parcheggiate: bisogna redarguire e multare».

Tra i testimoni della notte di violenza in piazza Duomo anche don Paolo Zaramella, responsabile diocesano della Pastorale giovanile. «La cosa che più mi ha sconcertato è forse l'età di quei ragazzi che scorrazzavano tra piazza Duomo e le vie limitrofe, fino quasi alle cinque del mattino. Se è bello che si abbia voglia di vedersi tra amici - osserva il sacerdote - è però preoccupante vedere le modalità con cui lo si fa, compreso l'uso elevato dell'alcol. Mi sono affacciato pure io ad una certa ora dalla mia stanza e l'età dei ragazzi era spesso inferiore ai diciotto anni». E qui arriva la riflessione di don Paolo, impegnato proprio nell'attività con gli adolescenti: «Il problema non si risolve solo con la vigilanza di piazze e bar, ma è necessario lavorare sulle e con le famiglie dove vivono questi ragazzi». Il sacerdote sa bene però che la strada è lunga e che anche le prossime serate potrebbero essere molte calde come quella di venerdì.

I TAVOLINI

Situazione più tranquilla, invece, in piazza dei Signori. Il salotto buono della città aveva gli occhi puntati addosso dopo le follie di lunedì: gestori e clienti hanno risposto bene nella stragrande maggioranza dei casi. Era il primo appuntamento del primo fine settimana dopo il lockdown: tavolini costantemente occupati ma sempre ordinati e distanziati. Tanti ragazzi in piedi, quasi sempre con mascherina indosso, tolta giusto il tempo per sorseggiare spritz, birra o qualche cocktail.

Anche lo scala della Gran Guardia era occupata da gruppi di giovani come accadeva nelle serate prima dell'emergenza. Dall'altra parte della piazza il bar Cento x cento, di fronte al quale lunedì si erano verificati gli assembramenti e le intemperanze che avevano portato all'arresto di un ventitreenne, appariva buio: tende scure tirate che si aprivano solo quando un cameriere usciva con le ordinazioni servite rigorosamente al tavolo. Costante anche la presenza delle forze dell'ordine, che hanno ulteriormente potenziato i controlli dopo il vertice convocato dal prefetto.

I MALUMORI

Pochi i padovani che hanno scelto le altre piazze per godersi una serata in tranquillità seduti ai tavoli o nei locali del Ghetto. Andamento altalenante in piazza Duomo dove si alternavano momenti di flusso abbondante di giovani ad altri di grande calma.

Alle due, alla chiusura dei locali, in piazza dei Signori erano rimasti alcuni gruppi che a tratti si lasciavano andare a urla e schiamazzi. Una situazione che ha riacceso le proteste dei residenti che da anni protestano contro quella che definiscono «una movida selvaggia» con giovani che si intrattengono a parlare e ascoltare musica in piazza anche fino alle quattro di notte. Il Comune ha già fatto sapere che l'intenzione è quella di offrire anche un'ampia serie di eventi decentrati nei quartieri e nelle aree verdi, proprio con l'obiettivo di diluire la folla di ragazzi che si riversano nelle piazze. Senza il Naviglio, anche lo storico fondatore Chicco Contin è pronto a proporre un nuovo evento itinerante.

Nicola Benvenuti

Luisa Morbiato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA