LE TESTIMONIANZE PADOVA Le due facce della luna. Quella illuminata di chi ci

LE TESTIMONIANZEPADOVA Le due facce della luna. Quella illuminata di chi ci crede ancora e rischia in proprio, quella in ombra di chi ha già dato e dice: avanti un altro. Ecco come sta il commercio a Padova nel racconto degli stessi protagonisti.«Guardi, siamo in tre: io provengo dal mondo della consulenza aziendale, mio fratello era promotore finanziario e il nostro amico ha lavorato nell'ambito commerciale. E adesso gestiamo una piccola impresa Streat che fa cucina greca in strada, partecipando agli street food festival e a rassegne...