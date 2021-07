Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE TESTIMONIANZEPADOVA La lotta al Covid in città può contare sull'unità di crisi del Dipartimento di prevenzione. All'interno del quartier generale in via Ospedale Civile, sin dai primi istanti dell'emergenza sanitaria, lavora una squadra di giovani che ha l'obiettivo di neutralizzare i cluster attraverso il cosiddetto contact tracing. Ovvero l'attività di ricerca e gestione dei contatti di un caso confermato di Covid.L'ATTIVITÀSi...