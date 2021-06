Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE TESTIMONIANZEPADOVA L'obiettivo del welfare aziendale è diffondere il benessere nei luoghi di lavoro e migliorare il clima aziendale, favorendo così la produttività dell'impresa. L'azienda, inoltre, erogando bonus e servizi ai lavoratori, può usufruire di sgravi fiscali. Per fare alcuni esempi di welfare aziendale, possiamo citare i buoni per lo shopping, la spesa alimentare o il carburante, i rimborsi per le spese sanitarie, il...