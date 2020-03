LE TESTIMONIANZE

PADOVA I balconi si spalancano per un attimo, dalla finestra del primo piano sventolano un paio di guanti in lattice bianchi. Si intravede una donna con una mascherina che saluta i colleghi radunati sulla strada: va tutto bene, dentro alla casa di riposo di Merlara si resiste. Sono le 15.30 di lunedì, dall'inizio dell'isolamento sono passate quasi 24 ore. C'è il tempo anche per una battuta: «Prima de ndare in pension me mancava anca questa». Ovvero Prima di andare in pensione mi mancava solo questa, come sbotta in dialetto la dipendente della casa di riposo confinata all'interno della struttura finchè non si saprà chi è e chi non è contagiato dal virus cinese.

Dalla strada arrivano gli incoraggiamenti degli altri dipendenti, quelli che avrebbero dovuto iniziare il turno domenica sera o ieri mattina e che invece non possono avvicinarsi. Poi gli scuri si richiudono e la decina di dipendenti del Centro servizi per anziani Scarmignan si rimette in fila a un metro di distanza l'uno dall'altro in attesa di fare il tampone per capire se anche loro sono stati contagiati dal Covid-19.

Alcuni indossano la mascherina, altri no. Qualcuno si è fatto accompagnare da un parente, che aspetta in silenzio dall'altra parte di via Roma dove è parcheggiata una camionetta della polizia locale.

Gli agenti sorvegliano il grande edificio bianco e di tanto in tanto passa anche una pattuglia dei carabinieri. Agenti e militari si assicurano che nessuno entri o esca dalla struttura, ma non ci sono posti di blocco o transenne: non è necessario.

Se non fosse per le persone in fila munite di mascherina davanti al cancello dell'edificio quasi non ci si accorgerebbe che c'è qualcosa di anomalo. Invece la scoperta di un contagio da Coronavirus ha creato un confine invalicabile: la struttura dovrà restare isolata finché non si conoscerà l'esito del tampone.

Chi è dentro ogni tanto si affaccia a una finestrella del piano terra giusto il tempo di un saluto, mentre inizia la campagna di screening che durerà un paio d'ore. Poco prima delle 4 si apre il cancello e i dipendenti ricevono istruzioni sul test: entreranno a due alla volta e raggiungeranno le due postazioni sanitarie allestite in cortile visto che non possono mettere piede all'interno della casa di riposo.

Il figlio di una paziente, contento che di recente avessero optato per le videochiamate invece che per le visite, è fiducioso: «L' unica cosa che mi auguro è che non ci siano tanti casi e che il problema rimanga all'interno del pensionato. Mia madre per ora sta bene, aspettiamo il responso dei tamponi».

«Speriamo bene» mormora qualcuno. «Io sono a casa con la febbre da un paio di giorni, non avvicinatevi» dice una signora dopo aver fatto il test. Il timore, a questo punto, è di essere stata contagiata ma soltanto l'esito del tampone potrà tagliare la testa al toro. E il pensiero va agli ospiti della struttura, soggetti a rischio proprio come il primo contagiato, ora ricoverato a Schiavonia.

Alcuni anziani superano i 95 anni. Si tratta di persone fragili, il cui quadro clinico potrebbe essere facilmente compromesso da un virus aggressivo come il Covid-19. Ma al momento la situazione sembra sotto controllo. Ieri sia la presidente Roberta Meneghetti sia l'amministrazione comunale hanno ribadito più volte che il protocollo sanitario è stato messo in atto e che a seconda dell'evolversi della situazione verranno adottate tutti i provvedimenti necessari ad arginare l'ulteriore diffusione del virus. «Non ci sono state reazioni di panico da parte dei cittadini, quando la notizia si è diffusa afferma il sindaco Claudia Corradin e questo è importante per gestire la situazione. Faccio appello al senso civico raccomandando a tutti di attenersi alle direttive del governo e alle eventuali ulteriori disposizioni che potrebbero essere adottate».

M. E. P.

