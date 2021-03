LE TESTIMONIANZE

PADOVA «Gli anziani ci hanno portato i cioccolatini. Non vedevano l'ora di essere vaccinati. Hanno voluto anche un selfie». Storie di umanità raccontate da chi è in prima linea. Tiziana Coppola, 38 anni, medico del Dipartimento di prevenzione del territorio. «Non hanno timori anzi abbiamo il problema opposto: vorrebbero vaccinarsi tutti subito, anche gli accompagnatori». Reazioni? «Emotive, ma nei giovani. Gira la testa per paura dell'ago. Shock anafilattici nessuno. Al massimo qualche linea di febbre il giorno dopo».

«Noi siamo qui dalle 8 alle 18.30. All'entrata misuriamo la temperatura e ci accertiamo che non siano entrati prima dei dieci minuti previsti.

LA PREPARAZIONE

Gli operatori della Croce Rossa li fanno accomodare e si fanno raccontare la storia delle loro malattie e vengono vaccinati. Ricevono poi il certificato di vaccinazione e l'appuntamento per il richiamo. Chi non ha problemi resta 15 minuti e poi esce. Se qualcuno li manifesta si ferma un'ora. Gli operatori sono trenta, due per ambulatorio, poi c'è un medico coordinatore».

Entriamo nella stanza cosiddetta della diluzione. Qui Caterina e Valentina ci spiegano come si preparano i vaccini. Pfizer prima va diluito, Astrazeneca è già pronto, ma va distribuito. Da un flacone di Pfizer si ricavano 6 dosi. Da uno di Astrazeneca 11 dosi. Sono 0,3 millilitri per il primo e 0,5 per il secondo, ad ogni dose. «E chi ha avuto il Covid? Oggi fa una dose almeno dopo tre mesi dalla malattia o comunque entro i sei mesi» risponde la dottoressa Coppola.

L'INSEGNANTE

Roberta Vizzotto di anni ne ha appena 29. È seduta dopo aver ricevuto la terapia. «Insegno Tecnologia alla media Pascoli e alla media Moroni di Vigodarzere. È un po' strano perchè nella prima siamo in classe e nella seconda no. I ragazzi all'inizio sono felici di non andare a scuola poi però non stanno bene. Qui mi sono trovata bene, tutti molto gentili e preparati. Non ho sentito niente e sto bene. Una bella esperienza».

LA CROCE ROSSA

Quello che colpisce quando si entra nel padiglione, anzi già nei paraggi, è la quantità - e la qualità - dei volontari della Croce Rossa. Il primo che si incontra è Paolo Brugnara, 74 anni, «anzi quasi 75 a maggio» dice. È lui che dirige il traffico nel senso che evita gli assembramenti di chi arriva prima di entrare. Sollecita la distanza, prende le carrozzine per gli anziani che non ce la fanno, controlla l'orario della prenotazione, e concede l'ingresso.

«Il mio turno è dalle 8 alle 13». Ma non si stanca? «Io? Faccio 18 chilometri al giorno a piedi». Vaccinato? «Già a gennaio». Impressioni? «Beh gli anziani a volte hanno un po' di timori, bisogna sostenerli. Ma sono contento di esserci anzi mi sento onorato».

Dentro ci sono almeno 8 altri colleghi divisi fra le varie sezioni. Chi prende le cate all'accoglienza, chi guida l'attesa, chi controlla il dopo vaccino. Giampietro Rupolo, è il presidente della Croce Rossa provinciale. «Non tutti sanno che noi della Croce Rossa supportiamo tutta l'attività delle sei sedi vaccinali sul territorio con 250 volontari a settimana. Finora, o meglio dall'8 febbraio, abbiamo dato 4.446 ore di presenza. Ma oltre a questo vacciniamo circa 850-900 persone al giorno nella sede del nostro comitato. Ovvero il personale universitario, i Vigili del fuoco e altre categorie».

