LE TESTIMONIANZE PADOVA Giornata di passione ieri per gli utenti del la tangenziale:

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE TESTIMONIANZEPADOVA Giornata di passione ieri per gli utenti del la tangenziale: ore incolonnati sotto il sole cocente con conseguenti ritardi al lavoro. Una situazione che ha messo a dura prova la loro pazienza ma e che potrebbe anche avere delle conseguenze. C'è infatti chi addirittura pensa già di presentare un esposto. «Per arrivare in ufficio percorro tutti i giorni la tangenziale da sud a est. Da quando sono iniziati i lavori, ho optato per corso Australia anziché per corso Argentina trovandolo più scorrevole - commenta P.R. - Ma...