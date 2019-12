LE TESTIMONIANZE

PADOVA Genitori, studenti e personale scolastico: tutti in agitazione ieri mattina davanti alla scuola cercando di capire cosa stesse accadendo e perché l'entrata fosse interdetta. Ad assistere all'accaduto c'era anche Eugenio Zanarella, educatore del convitto Magarotto. «Il cuoco che prepara la colazione per gli studenti era arrivato da poco, di solito prende servizio alle 6. Su via Callegari ho visto un ragazzo che correva in bicicletta inseguito dai carabinieri. Ha mollato la bicicletta appoggiandola alla recinzione e l'ha scavalcata - ha raccontato l'educatore -, poi ha attraversato di corsa il cortile portandosi sul retro dell'edificio. Qui, sempre inseguito dai carabinieri che anche loro hanno scavalcato la recinzione, ha infilato la scala antincendio e salendo sempre di corsa è arrivato alla fine della scala dove c'è la piattaforma senza ringhiera. Si è aggrappato alla grondaia ed è riuscito a salire sul tetto. Aveva un'agilità straordinaria, sembrava un gatto».

Una volta sopra il tetto il giovane ha cercato un'altra via di fuga, nel frattempo all'interno del convitto Magarotto che ieri ospitava 14 studenti. «Dal tetto il giovane si è portato verso l'interno dell'edificio in corrispondenza dell'Aula Magna che ha il tetto più basso del resto del palazzo - ha continuato Zanarella - ma non ha trovato il modo di entrare. Si è quindi portato nuovamente vicino alla scala antincendio ed è ridisceso dalla grondaia ma stavolta ha cercato di entrare nell'edificio ed è riuscito, quasi fosse un acrobata, ad entrare da una finestra socchiusa. Solo che si trattava di uno dei bagni della scuola italocinese e la porta era chiusa dall'esterno. Quindi sempre scalando la grondaia, sarà salito e sceso almeno quattro volte e alla fine è tornato sul tetto e ha cominciato ad urlare. Continua a dire che si voleva buttare».

Nel frattempo al Magarotto, che ospita anche la succursale dell'istituto Ruzza e quella del liceo Classico Europeo con sede a Montagnana, sono arrivati anche i vigili del Fuoco ed un'ambulanza del 118. «Tutti sono rimasti in cortile tranne il negoziatore dei carabinieri che si è portato nel punto più vicino possibile al giovane ed ha avviato il dialogo per convincerlo a scendere - ha affermato l'educatore -, parlava un italiano stentato ma sentivo che diceva di chiamarsi Mohammed di essere in Italia da un anno e mezzo e di non avere documenti e di volersi gettare dal tetto più volte».

Il tam-tam si è diffuso rapidamente, accompagnato anche da notizie false: «C'è un uomo armato dentro la scuola» recitava uno dei messaggi circolati ieri tra le mamme, mentre in realtà per fortuna il fuggitivo non era affatto armato. Ma la paura, come sempre, in questi casi porta al diffondersi di ogni tipo di notizia.

La trattativa è durata a lungo fino a quando il giovane si è convinto a scendere ed è stato preso in custodia dai carabinieri che lo hanno portato al comando per identificarlo. Sono stati gli stessi insegnanti ed il personale scolastico a spiegare la situazione agli studenti invitandoli a tornare a casa. In prima linea anche un'operatrice scolastica che arrivata al lavoro è stata impegnata a spiegare a insegnanti e studenti il perché la scuola era chiusa. Non si sono invece accorti di nulla i residenti che, una volta aperte le finestre di casa hanno solo visto ambulanza, carabinieri e vigili del fuoco.

Luisa Morbiato

