LE TESTIMONIANZE

PADOVA «Era tutto pieno di sangue per terra. Terrificante». Uno scenario da brividi, degno di un film dell'orrore quello a cui hanno assistito i vicini di casa dell'avvocato Piero Longo. Al civico 29 di riviera Tiso da Camposampiero, all'ombra della Specola e a due passi dal centro storico, sono tutti scioccati. «C'era un mucchio di sangue dice una delle vicine allargando un braccio a formare un cerchio indicando il pavimento in marmo dell'androne del palazzo spero si rimetta presto. Vedere tutto quel sangue è stato sconvolgente, terribile. Era ovunque». È stato un vicino di casa a soccorrere l'avvocato che giaceva a terra, inzuppato del suo stesso sangue. Ha chiamato un'ambulanza e la polizia che poco dopo, grazie alle telecamere di videosorveglianza puntate sul sottoportico, è riuscita a individuare gli aggressori. I colpi di pistola, che sembra da una prima ricostruzione l'avvocato abbia sparato in aria, non sono stati sentiti dai vicini. «No, non ho sentito nulla riferisce un uomo uscendo dal portone Solo tanto sangue per terra. Ma non ho ben capito cosa sia successo e nemmeno il motivo per cui queste persone fossero arrabbiate con l'avvocato Longo».

LA DOMANDA

È questa la domanda che aleggia tra i suoi vicini che hanno vivida l'immagine del sangue sul bel pavimento in marmo: perché? Cosa può essere successo, cosa può essere stato detto da scatenare una furia simile? «Non saprei proprio se l'avvocato avesse nemici ma non credo fosse coinvolto in cose discutibili dice una vicina al citofono è una brava persona, un buon vicino. Chi potrebbe mai avercela così tanto con lui?». Una domanda che si pongono in molti. Durante tutta la giornata di ieri Longo è rimasto in ospedale per gli accertamenti clinici e agli inquirenti ha riferito di non conoscere i suoi aggressori. Ma era buio, erano le undici e mezza di sera. E poi, come mai è sceso in strada se non conosceva le persone che gli hanno citofonato? Come mai è sceso con la pistola? A neanche 800 metri da dove abita l'avvocato Longo sono rinchiusi agli arresti domiciliari Silvia Maran e Luca Zanon, gli aggressori. La casa è di proprietà della Maran e sembra diroccata. Due piani, una terrazza copre parte del tetto alla quale si accede probabilmente da una mansarda. Un tempo doveva essere stata stupenda. Ora il colore bianco ha lasciato il posto al grigio e l'intonaco va staccandosi qua e là. Ha un aspetto quasi spettrale, l'edera corre sui muri, le siepi non curate si sono impossessate della recinzione in ferro inglobandola in un abbraccio. Le piante sono così alte che il campanello quasi non si vede. Gli scuri sono tutti accostati tranne un paio al piano di sotto dai quali si intravedono le tende bianche. Una carriola giace nel vialetto di piastrelle grigie e dalla porta ieri pomeriggio è comparso per un momento fugace Zanon. La barba non fatta, una maglietta grigia sformata che si confondeva con i muri esterni della casa. «Siamo con l'avvocato, non abbiamo tempo di parlare» ha detto prima di richiudere il grande portone verde d'ingresso. Non usciva un suono, nemmeno un rumore. Solo una luce s'intravedeva accesa.

Silvia Moranduzzo

