LE TESTIMONIANZE PADOVA «Ci sono ancora molte persone che parcheggiano nei

LE TESTIMONIANZEPADOVA «Ci sono ancora molte persone che parcheggiano nei posti riservati ai disabili, ma per me i casi più odiosi capitano quando qualcuno ha un parente invalido e usufruisce del pass per i propri spostamenti personali». Parla con rabbia Ruggero Vilnai di Villa del Conte, molto conosciuto nel mondo dello sport e in quello della disabilità visto che è il presidente del Comitato paralimpico veneto. «Noi abbiamo la possibilità di parcheggiare gratuitamente negli stalli blu, ma spesso e volentieri questi sono occupati e...