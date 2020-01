LE TESTIMONIANZE

PADOVA Ancora una volta i titolari di due locali si trovano a dover amaramente fare i conti con altrettanti furti.

E, ancora una volta, i danni alle strutture superano il valore del bottino, a cui si aggiungono i disguidi legati alla necessità delle riparazioni urgenti e alle ripercussioni sul servizio.

«Mi danno l'idea di persone che conoscevano il locale, che sapevano come muoversi e in pochi secondi sono andate a segno a colpo sicuro». Così commenta la spaccata ai danni del bar Forzatè il titolare Alessandro Longo, convinto che Maguette Seck e il suo complice non abbiano agito a caso.

Il primo è poi stato ammanettato dopo un rocambolesco inseguimento ed è sospettato anche del colpo commesso poco prima da Rumori Strani in via Beato Pellegrino.

«Magari sono addirittura venuti al bar in precedenza - spiega il gestore - Io sono stato chiamato poco prima delle 4 quando alcuni vicini hanno sentito il botto contro la vetrina e hanno allertato la polizia. Un plauso lo faccio proprio a loro, che sono intervenuti in pochissimi minuti e almeno uno lo hanno preso. Purtroppo la zona è quella che è. Noi stessi il 23 dicembre abbiamo subito una altro tentativo di furto».

Il locale è assicurato, ma oltre alle poche decine di euro rubate e poi restituite bisognerà fare i conti con la sostituzione della vetrata che costerà circa mille euro. E il bar Forzatè non è l'unico ad aver già fatto i conti con i ladri. Lo stesso vale per l'altro bersaglio, la polpetteria Rumori Strani.

«Circa un anno fa ci infransero un vetro a colpi di mannaia - racconta la titolare Adriana Franco - La polizia locale ci interpellò per sapere se fossimo favorevoli all'installazione di alcune telecamere. Ovviamente avevamo detto di sì, ma non se ne è fatto più nulla. Tra refurtiva e danni ci abbiamo rimesso circa 1.300 euro. La vigilanza mi ha chiamata alle 4, ma non ho potuto far altro che assistere al sopralluogo».

