LA MADDALENA (SASSARI) È chiuso nella sua stanza d'albergo, seduto sul letto, ancora incapace di elaborare la tragedia avvenuta davanti agli occhi suoi e di sua figlia Silvia. Daniele Bellemo, a una manciata di ore dalla morte della moglie Antonella Picello, cerca di fare ordine nelle immagini tremende di quanto vissuto nella mattinata di ieri.

«Avevamo queste ultime due immersioni da fare - racconta al telefono con voce pacata e bassa - Quella di oggi (ieri, ndr) e poi un'ultima domani (oggi, ndr) prima di tornare a casa. Saremmo stati a Padova in serata. Cos'è successo ancora non si capisce bene. Probabilmente un malore. Il magistrato ha sequestrato l'attrezzatura, staremo a vedere se disporrà ulteriori accertamenti per capire se invece possa essere stato un incidente. Noi resteremo qui finché non avremo il via libera per riportare Antonella a casa, poi rientreremo».

Il marito ripercorre quei momenti tragici quasi meccanicamente, è ancora difficile per lui rendersi davvero conto che la moglie non c'è più. Antonella, compagnia di una vita e madre dei suoi due ragazzi, con cui erano partiti giovedì scorso alla volta della Sardegna per una vacanza da sogno, tanto desiderata dopo un anno di lavoro e il così strano periodo di lockdown, tutti chiusi in casa, tra lo smart working dei genitori e lezioni via chat dei due figli.

«Sott'acqua con lei c'eravamo sia io che mia figlia Silvia - racconta Bellemo, originario di Chioggia, insegnante in un istituto superiore del Veneziano - L'abbiamo immediatamente soccorsa, aveva bisogno di aria, o, per lo meno, di più aria di quella che aveva a disposizione. È risalita con la guida e subito le hanno praticato il massaggio cardiaco. E poi... non è servito».

Dalla pacatezza di quel racconto, il marito passa a un momento di rassegnata incredulità, alzando leggermente la voce: «Antonella esperta sub? Facevamo immersioni dal 2000, ne ha fatte decine e decine. Non aveva paura di nulla».

E questo lo diceva la stessa Antonella a un'amica di Facebook che commentava la sua foto con boccaglio e muta, sott'acqua, incorniciata dai capelli biondi che fluttuavano nel blu profondo del mare di Sharm el Sheik, qualche anno fa. «Le paure le ho anch'io, ma ho avuto la fortuna di incontrare bravi e pazienti istruttori che mi hanno insegnato a combatterle».

Incredula è anche l'amica Lara, che era con lei in Sardegna fino all'altro giorno: «Sono molto scossa, non ho ancora elaborato quel che è successo. Eravamo più che amiche, molto vicine. Abbiamo abitato una di fronte all'altra per molto tempo, conosco la famiglia da anni. Ero con lei fino a ieri l'altro, dovevo immergermi con Antonella pure io, ma non c'era più posto. Lei era una persona con una filosofia di vita meravigliosa, amava viaggiare ed essere attiva. Amava sentirsi viva. È una di quelle persone con cui si sta bene che trasmettono gioia. Non riesco a capacitarmi di questa tragedia».

