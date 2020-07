LE TESTIMONIANZE

«Ero rientrato dal lavoro verso mezzanotte e mi ero messo a letto nella mia stanza quando ho sentito le urla dei miei coinquilini. Erano grida di paura e subito ho percepito il forte odore di fumo che proveniva dal soggiorno». A raccontare quanto vissuto nell'appartamento è Hathim Haouder, 28 anni, studente di Psicologia, di origine marocchina, che vive a Padova da oltre un anno. Prima di arrivare nel condominio a ridosso di Porta Savonarola aveva condiviso un appartamento con altri studenti in via Colombo, e da appena una settimana si era trasferito nell'alloggio di via Monte Suello. É lui uno tre studenti svegliati nel cuore della notte dall'incendio, con il terrore delle fiamme in casa. «Mi sono svegliato, sentivo le loro urla - racconta il ventottenne - erano grida di paura, e il forte odore di fumo ha presto invaso la mia stanza. Sono scappato fuori dall'appartamento e assieme agli altri due coinquilini abbiamo suonato i campanelli e bussato alle porte dei nostri vicini per farli uscire, per avvisarli dell'incendio». «Non avevo con me il cellulare continua lo studente - e non so chi abbia avvisato i vigili. Siamo usciti in strada e sono arrivati i soccorsi. Anche io non sapevo cosa fosse successo nell'appartamento, ero da poco rientrato dal lavoro, faccio il cameriere in centro, ed ero stanchissimo. Sono andato a letto e sono stato svegliato di soprassalto dalle urla, l'unico pensiero è stato quello di uscire». «Fortunatamente non si è fatto male nessuno e sembra che la mia stanza da letto non sia stata interessata dalle fiamme racconta ancora il ragazzo - lì ho tutte le mie cose. Vedremo in che stato le troverò».

ODORE DI BRUCIATO

Urla che sono state udite anche dalla famiglia Concepcion che vive nello stesso pianerottolo dove si è sviluppato l'incendio. Anche mamma Evelyn e i suoi quattro figli sono stati alloggiati nel vicino hotel con il supporto dell'amministratore condominiale, in accordo con i vigili del fuoco, perché anche il loro appartamento, pur non essendo stato toccato dalle fiamme, ha bisogno di un intervento di sanificazione prima di essere nuovamente abitato. E anche per loro è stato una notte di paura, tutti sono usciti in strada, e con loro anche la sorellina di appena due anni. A raccontare quanto vissuto è uno dei fratelli maggiori, Brennan. «Io ero ancora sveglio, mi stavo lavando i denti racconta il ragazzo quando ho sentito la ragazza dell'appartamento accanto urlare. Ho subito pensato che ci fossero i ladri e così sono corso a svegliare mia mamma. Poco dopo abbiamo sentito un forte odore di bruciato e siamo usciti in strada». «Una volta all'esterno abbiamo visto il fumo che usciva dalla finestra dell'appartamento accanto al nostro e le fiamme che si facevano sempre più forti continua - in strada c'erano anche i ragazzi in ciabatte e canottiera, erano molto spaventati come tutti noi». «Io ho una bambina di 2 anni che adesso dorme in stanza racconta la mamma Evelyn - e ci siamo spaventati tutti moltissimo. Abbiamo potuto recuperare le nostre cose e i vestiti per venire qui in albergo in attesa di sapere quando potremo rientrare in casa».

Ieri mattina nella palazzina erano ben visibili i segni dell'incendio, le finestre danneggiate dal lato che si affaccia sulla via, e all'interno dello stabile forte l'odore di bruciato e i muri anneriti. Sulla porta dell'appartamento andato a fuoco il decreto con cui la questura ha posto sotto sequestro l'alloggio.

Ba.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA