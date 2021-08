Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE TESTIMONIANZECOLLI EUGANEI Parte leggermente in ritardo la vendemmia nei colli. Il nastro di partenza fissato fra ieri e oggi in molte aziende collinari, per le prime varietà di uve bianche, viene tagliato in ritardo di circa 15 giorni rispetto alla media annuale. Ad imporlo sono state le gelate tardive, meno severe in quota, e le piogge di maggio, che hanno allungato lo sviluppo vegetativo del vigneto e di conseguenza la maturazione dei...