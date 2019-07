LE TESTIMONIANZE CAMPODORO «Sono molto provata. Non riesco a parlare di

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE TESTIMONIANZECAMPODORO «Sono molto provata. Non riesco a parlare di quanto accaduto». Giuseppina Zoppelletto, vittima assieme all'ex marito Erardo Garro della rapina in villa avvenuta nella notte tra domenica e lunedì, è ancora sotto choc. Non riesce e non vuole ripercorrere quelle due lunghissime ore in cui è stata in balia della violenta banda di criminali che hanno sequestrato lei e l'ex coniuge che era passato per casa per prendere alcuni documenti e controllare che la donna, che ora abita sola, stesse bene. POCHE PAROLELui è...