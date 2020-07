LE TESTIMONIANZA

PORTOGRUARO «Non si può morire in questo modo, vogliamo giustizia per Marcella Boraso». A parlare sono i residenti di via Croce Rossa. La voglia di giustizia si fa strada dopo la terribile scomparsa della donna, quando nella rampa di scale del caseggiato Ater dove abitava sono ancora presenti i segni di fuliggine, dopo l'incendio nell'appartamento di Marcella. La padovana abitava a Portogruaro da 16 anni. Era nata a Padova, dove aveva vissuto fino alla fine delle scuole superiori. Nella città del santo aveva completato gli studi, poi aveva seguito la sua famiglia in Friuli e successivamente si era trasferita a Pordenone. Qui aveva avuto de problemi di dipendenze, tanto che aveva frequentato il Sert, dove probabilmente aveva conosciuto il ragazzo che sarebbe diventato il suo assassino.

Quel giovane vicino di casa accusato del femminicidio era conosciuto per una lunga scia di furti e dispetti ai residenti della zona. Nel quartiere per lei le parole sono di pena e sconforto, per lui di esasperazione. «Erano amici ma li sentivamo litigare spiega un inquilino sia in strada, sia nell'appartamento, sembra per questioni di soldi. Alterchi verbali, non lo abbiamo mai visto picchiarla. Lui abita qui da circa quattro anni. Lei aveva qualche problema. Lui si approfittava delle sue debolezze, spesso andava a trovarla, facevano tardi, urlavano. Ci dispiace per lei, non dava fastidio a nessuno. Ora è accusato di aver ucciso quella poveretta. La mattina ci siamo accorti che dal suo appartamento veniva un odore di bruciato e un fumo nero».

«Ha cercato di intimidire i miei genitori perché gli avevano detto più di una volta di smetterla di litigare con lei aggiunge un altro - ma dava fastidio a tutto il quartiere, ultimamente lo si vedeva un po' meno, anche gli abitanti del suo condominio lo temevano». Qualche residente indica il proprio garage che riporta dei segni di effrazione. «È venuto a rubare anche da noi un taglia erba, un'altra volta aveva sottratto degli alimentari. Quando è venuto Moreno Morello a fare il servizio che lo riguardava per Striscia la notizia c'era un po' tutto il quartiere. Ma lui se ne fregava, perché anche se i carabinieri lo portavano in caserma, la sera era di nuovo libero».

Nel quartiere si faceva vedere, anche in compagnia di Marcella Boraso, alla pizzeria Lo sfizio. Il titolare Paolo Capello spiega che si presentava ogni tanto con il cane chiedendo un trancio di pizza in omaggio.

«Qualche volta glielo abbiamo offerto spiega non era uno sbruffone ma un tipo po' strano. Lo abbiamo visto anche in compagnia di quella donna».

