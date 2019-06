CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE TAPPEPADOVA Il giro di vite della Soprintendenza è scattato un anno fa. Ma la bomba è deflagrata solamente lo scorso 4 giugno, quando l'assessore al Commercio Antonio Bressa ha annunciato che in centro storico ci sono ben 69 locali con i plateatici fuori norma e quindi destinati, almeno in teoria, ad essere drasticamente ridimensionati.Sulla scrivania di Bressa, infatti, è arrivata dalla Soprintendenza un lista dettagliatissima, in cui sui mettono in fila una per una tutte le prescrizioni a cui devono attenersi baristi e ristoratori, se...