LE STRUTTURE

PADOVA Centro congressi in fiera: tutto sarà pronto per gennaio, ma gli eventi in programma l'anno prossimo sono stati annullati a causa dell'emergenza sanitaria.

A fare il punto della situazione ha provveduto ieri mattina il presidente della Camera di commercio Antonio Santocono. L'ente camerale, infatti, detiene il 49.2% della proprietà di Padova Hall Spa, la società interamente pubblica che gestisce le attività e il patrimonio immobiliare della fiera, la stessa quota fa capo al Comune mentre il restante 1.6 % è detenuto dalla Provincia.

«Sì, i lavori sono assolutamente a buon punto ha spiegato ieri Santocono in teoria la chiusura del cantiere era prevista per lo scorso aprile. Abbiamo, però, dovuto apportare qualche modifica per adeguare l'impiantistica alle soluzioni tecniche più moderne. In tutti i casi, i lavori dovrebbero terminare entro ottobre».

Questo non vuol dire, però, che già dal prossimo autunno la struttura diventerà operativa. «Subito dopo la chiusura dei cantieri ha detto ancora il numero uno della Camera di commercio - inizieranno tutti i collaudi, che dovrebbero durare alcuni mesi. In tutti i casi, entro il primo gennaio 2021 tutto dovrà essere pronto».

In teoria, già l'anno prossimo i congressisti avrebbero dovuto fare il loro esordio in via Tommaseo. L'emergenza Coronavirus, però, ha costretto Padova Hall Spa a rivedere drasticamente i propri piani.

«Sì, erano programmati tre eventi molto importanti, uno dedicato all'intelligenza artificiale e due alla sanità. Eventi che, purtroppo sono stati annullati - ha concluso Santocono in tutti i casi, so che hanno ricominciato ad arrivare delle richieste è questo ci fa ben sperare».

Una volta realizzato, il nuovo centro congressi uscito dalla matita dell'archistare giapponese Kengo Kuma sarà una struttura da 3mila 500 posti a sedere con al suo interno, negozi, bar e ristoranti. L'edificio avrà anche una parte porticata, di fatto una citazione di uno delle caratteristiche architettoniche della città.

Se il centro cittadino è caratterizzato da una lunga e suggestiva sequenza di eleganti portici, il disegno del nuovo centro congressi si richiama a questa unicità e con i suoi porticati esterni intende ricreare una spazialità simile a quella della città storica.

« Come i porticati di Padova mediano tra strada e abitazioni o botteghe - fa presente l'architetto - , così i grandi setti di facciata introducono all'edificio e ne accentuano la profondità, attraversando la Galleria fino a raggiungere la grande piazza che affaccia sulla Fiera. Il progetto rappresenta un esempio concreto di architettura stratificata, unendo la tecnica giapponese dello spatial layering, che consiste nella sovrapposizione di elementi con diversi livelli di permeabilità, al recupero della tradizione padovana degli spazi intermedi. I due nuclei fondanti del progetto, l'Anfiteatro e la Sala Grande, sono inglobati in una sequenza di spazi che ne mediano il rapporto con l'esterno. Le grandi vetrate sommitali conferiranno un effetto unico di illuminazione alla galleria centrale. Nell'architettura giapponese tradizionale, lo spazio rappresenta un elemento flessibile che può essere plasmato al variare delle esigenze.

Ispirato a questa filosofia, il nuovo Centro Congressi è concepito, di fatto, come un contenitore in grado di accogliere in maniera flessibile un'ampia varietà di funzioni, trasformando i propri spazi in funzione delle caratteristiche dell'evento di volta in volta ospitato. Su tutto, però, aleggia lo spettro del Covid 19 che potrebbe creare non pochi problemi a chi è chiamato ad organizzare eventi che , in alcuni casi, coinvolgono migliaia di persone.

Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA