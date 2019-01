CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE STORIEPADOVA Una coperta sopra le gambe, una bottiglia d'acqua accanto, una confezione di pastasciutta in mano. Stazione di Padova, ore 22.30. In questo mercoledì di fine gennaio la temperatura sfiora i due gradi e per fortuna l'allarme-neve è stato appena scongiurato. Mentre i binari si svuotano e il grande tabellone indica gli ultimi treni della giornata, una donna di cinquant'anni se ne sta seduta sul pavimento e mastica con fatica quei rigatoni completamente crudi. La stazione è da anni la sua casa e lei è una delle centinaia di...