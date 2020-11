LE STORIE

PADOVA Un occhio nero, un braccio rotto, una ferita da taglio. Sono 490 le donne che nel 2019 si sono presentate al pronto soccorso con i lividi di un amore malato che amore vero non è. E sono 110 in più del 2018, quando avevano fatto accesso alle cure 380 donne nei diversi pronto soccorso dell'Ulss 6 Euganea: Sant'Antonio, che all'epoca non era ancora sotto l'egida dell'ospedale universitario, Cittadella, Camposampiero, Piove di Sacco, Schiavonia, il punto di primo intervento di Montagnana e il pronto soccorso del Policlinico di Abano Terme.

«Intollerabile ogni comportamento che si configuri come prepotenza, sopraffazione o maltrattamento dichiara il direttore generale dell'Ulss 6, Domenico Scibetta Tutti i nostri ospedali lavorano in maniera uniforme, secondo modalità codificate che prevedono l'accoglienza della donna in luoghi dedicati e la riduzione dei tempi di attesa, con attivazione di percorsi preferenziali e specifici». Negli ospedali dell'Ulss 6 è attiva una procedura specifica di accoglienza per le donne vittime di abusi, denominata codice rosa. Personale formato appositamente per tali circostanze accompagna la donna dall'inizio alla fine della degenza e in caso di pericolo per la sua incolumità la situazione viene segnalata al centro antiviolenza, oltre alla possibilità di un ricovero ospedaliero temporaneo per la vittima e i figli.

«Dal 2019 è attiva la nuova procedura di accoglienza per le donne vittime di violenza di genere, grazie alla quale è stato possibile spiega Maria Rachela Scampoli, psicologa e psicoterapeuta del consultorio familiare di Monselice, componente Comitato unico di garanzia (Cug) dell'Ulss 6 - migliorare e uniformare le prassi ospedaliere e territoriali. Grande attenzione è stata posta alla formazione del personale, al fine di implementare la capacità di valutazione del rischio per l'incolumità della donna e la sua dimissione in sicurezza, grazie anche a un miglior coordinamento tra servizi».

«Vogliamo ribadire nel modo più fermo e deciso la nostra totale condanna di un fenomeno odioso, per riconoscere e contrastare il quale abbiamo da tempo messo in campo procedure specifiche. Particolare attenzione osserva Scibetta - è stata posta nel tempo alla formazione del personale direttamente coinvolto nell'accoglienza della donna, all'adozione sia di protocolli d'intesa con i Centri antiviolenza presenti sul territorio, sia di strumenti informativi e di sensibilizzazione rivolti alle donne sulla presenza dei servizi territoriali di contrasto della violenza di genere. Più in generale ci tengo a ricordare l'impegno dell'Azienda, dove oltre la metà dei settemila dipendenti è di genere femminile, contro minacce, violenze, umiliazioni in contesti di lavoro, con l'effetto di violare la dignità della persona, nuocere alla salute o creare ambienti occupazionali ostili. Come più volte sottolineato, riteniamo intollerabile ogni comportamento che si configuri come prepotenza o maltrattamento».

Nel cortile dell'Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco è stata posizionata ieri la nuova panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza di genere, che riporta la scritta La violenza non ri-siede qui.

