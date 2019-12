LE SPECIFICHE

PADOVA «Dobbiamo investire sui mezzi di trasporto pubblico più moderni. Ad esempio salire con una pedana a raso, senza gradini, cambia completamente le cose. Invece un autobus in cui devi fare uno scalino taglia metà degli utenti, anziani e mamme con carrozzine per intenderci. Il tram è la soluzione. E non solo: i nuovi mezzi del tram avranno meno sedute e più ribaltine. Per cui se c'è tanta gente si starà in piedi ma saliranno più persone». É evidente che Lorenzoni con questo ragionamento sta cercando di ottimizzare un mezzo che è stato forzatamente adottato per avere i 56 milioni del ministero a cui era vincolato. Ma per il futuro un autofilobus con pedana a raso sulla linea Sarmeola-Ponte di Brenta non è escluso. «Così potrò chiedere alla gente di parcheggiare all'Euganeo o alla Cittadella della Stanga se gli passa davanti un mezzo dove sale volentieri. Perché i parcheggi di Guizza e Vigodarzere funzionano e quello dei Colli no? La gente sa che il tram ha qualità mentre la navetta è meno gradevole. Così come sapere se trova la bicicletta del bike sharing».

SOLUZIONI

«Dunque ho sempre detto ai tecnici di analizzare tutte le opzioni tecnologiche possibili. Messo in sicurezza con 27 macchine il Sir 1 e il Sir 3, ovvero con un parco che ci consente potere contrattuale con il fornitore, oggi siamo liberi di scegliere. Prendiamo altre 20 macchine Translhor? C'è un'opzione migliore con i droni? Mi va bene (è una provocazione ndr). Perchè dobbiamo pensare che il Sir 3 lo abbiamo commissionato nel 2017 e solo tre anni dopo presenteremo il progetto. Se nei successivi tre anni arriva l'omologazione del filobus a 24 metri o cambiano le linee guida dal ministero la situazione sarà aperta a ogni opzione, anche se avere in casa le macchine Translhor condizionerà la scelta».

«Saremmo a posto se potessimo usare la rete ferroviaria a livello urbano. Per servire la zip e gli ingressi da Terme, Vigodarzere e Vigonza. L'Sfmr? La Lega ha mollato questi progetti perché fatica a lavorare sul lungo termine. Però pensiamo a qualcuno che abita a Treviso e lavora a Padova».

SIR 3 LAVORI

La nuova linea del Tram stazione-Voltabarozzo (Sir 3) è apprezzata dal 72 per cento dei padovani. Un dato strabiliante pensando ai disagi del cantiere e alle polemiche dei comitati sul percorso. Dlle parti di Voltabarozzo il gradimento è del 68 per cento. Costi: 56 milioni di euro da parte dello stato e 12 da parte del Comune che ha già cominciato a comprare le nuove carrozze. Il contratto per il progetto esecutivo è stato firmato il 3 dicembre con un pool di imprese capeggiate da Italferr spa delle ferrovie dello Stato. Ci sono 90 giorni di tempo per redarlo. Poi si passerà la bando per i lavori.

SIR2 TEMPI

Il Ministero ha prorogato il termine del 31 dicembre per la richiesta di finanziamento per il Sir2, la linea tramviaria che deve cucire l'ovest e l'est della città da Sarmeola a Ponte di Brenta che potrebbe diventare Rubano-Vigonza. «Eravamo pronti a consegnare la documentazione per la fine dell'anno - sottolinea il vicesindaco Arturo Lorenzoni - Questa proroga ci permette di poter fare ulteriori approfondimenti e valutare secondo parametri oggettivi tutte le tecnologie disponibili sul mercato». Come sopra.

M.G.

© RIPRODUZIONE RISERVATA