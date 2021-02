LE SOLUZIONI

PADOVA Tornare indietro è sempre difficile, soprattutto andarlo a dire a chi ha già sentito il profumo di libertà. Ma qualcosa si dovrà trovare per sabato e domenica prossima, altrimenti l'ipotesi che il contagio salga di nuovo a livelli altissimi diventerà una certezza.

Il problema sarà affrontato fra enti istituzionali, probabilmente in prefettura con un Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, già programmato per venerdì. Doveva essere dedicato ad altri temi ma evidentemente la cronaca avrà il sopravvento. Le posizioni sono chiare. Il prefetto Franceschelli si è già detto favorevole alla chiusura del centro, come prima di Natale, ma è il Comune che deve fare il passo. «Noi abbiamo sempre fatto quello che ci hanno detto - dice l'assessore alla Sicurezza Diego Bonavina - ma se a Roma dicono che è giusto così, ovvero va bene il liberi tutti non possiamo fare molto. Però il prossimo fine settimana promette tempo bello e le feste di Carnevale. Ora studieremo un piano di intervento. La misura minore potrebbe essere la presenza di sensi unici pedonali nelle vie più affollate, penso a via Roma in primo luogo. Dividendo il flusso con via del Santo ad esempio, non solo ci sarebbero meno persone ma potremmo far vivere di più anche quei negozi. Se dovesse essere necessario però riproporremo il blocco del centro storico con il divieto di ingresso a chi viene da un altro comune. Ma siamo ancora a livello di ipotesi, come possiamo noi sostituirci a quello che dice il governo?».

Il sindaco Giordani esprime invece la necessità che per funzionare le decisioni devono essere prese in modo omogeneo, altrimenti ci sarà un Comune libero dalla ressa ma questo avverrà a danno di un altro. «Occorre un intervento della Regione, Zaia deve coordinare una cabina di regìa per evitare gli affollamenti. Solo se tutti i comuni capoluogo agiscono in contemporanea possiamo avere successo. Per questo chiedo una convocazione entro questa settimana».

Probabilmente anche il blocco potrebbe essere digerito meglio di quanto avvenne il 19 dicembre quando dalle 10 del mattino tutti gli 11 accessi alla città vennero transennati e sorvegliati a vista da Polizia locale, carabinieri, polizia, Guardia di Finanza. Il traffico in entrata andò in crisi subito, ma era l'ultimo fine settimana di compere natalizie e dalle 14 entrava in vigore l'ordinanza Zaia che vietava di spostarsi fuori dai confini comunali. Il pomeriggio poi i traffico scese di colpo e quindi la circolazione lungo l'anello interno della tangenziale interna tornò fluida.

Ma ora che siamo in giallo possiamo rischiare di prendere la multa anche se passeggiamo a piedi? Risponde il comandante della Polizia municipale, Lorenzo Fontolan: «Le regole del distanziamento non sono cambiate, bisogna mettere la mascherina e assicurare un metro di distanziamento fra una persona e l'altra». Altrimenti scatta la multa. «Ma quando via Roma è piena se uno si sposta va a finire attaccato a un altro, quindi la situazione è ingestibile anche per le forze dell'ordine. Invece davanti al bar nell'attesa di sedersi ai tavoli bisognerebbe confermare la distanza. Sanzioni? A chi è senza mascherina, ma saranno stati 3».

Mauro Giacon

