PADOVA Evitare le resse alla riapertura delle scuole offrendo più sicurezza agli studenti, ma anche dare una boccata d'ossigeno ad un settore ormai allo stremo. È questo lo spirito della proposta di Confartigianato, che riunisce 57 imprese in provincia di Padova che si occupano di trasporto persone (a disposizione circa 400 automezzi fra Bus Operator, taxi e Noleggio con conducente), avanzata durante un incontro con la vicepresidente della Regione e assessore ai trasporti Elisa De Berti e l'assessore all'istruzione Elena Donazzan. «Siamo pronti a ripartire domani se la Regione ce lo chiede dice Daniele Rigato, rappresentante del settore - i mezzi ci sono, ci serve solo poco tempo per coordinare gli autisti. Speriamo che la regione ci aiuti a rendere tutte le pratiche amministrative più snelle possibili, così da evitare di incappare in lungaggini burocratiche che in questo momento potrebbero essere determinanti».

Intanto la Cgil ha indetto lo stato di agitazione dei dipendenti di BusItalia. «Abbiamo incontrato anche il prefetto Renato Franceschelli al quale abbiamo esposto le ragioni: alcune riconducibili alle problematiche derivate dalla perdurante situazione di emergenza e altre di natura contrattuale - spiega il segretario provinciale Andrea Rizzo - abbiamo chiesto un suo pieno e diretto coinvolgimento per la futura riapertura degli istituti scolastici, avviando un tavolo con tutte le istituzioni interessate, i dirigenti scolastici, Busitalia e le organizzazioni sindacali. A nostro parere, a scuole riaperte i problemi si presenteranno puntuali: dobbiamo evitarli agendo in anticipo». Cgil sottolinea come «serva maggiore pulizia e disinfezioni dei mezzi, soprattutto quelli dislocati nei depositi esterni che attualmente non godono di trattamenti di sanificazione costanti e ben programmati, nonché la chiusura del posto guida per una maggiore protezione degli autisti».

Temi sollevati anche dai sindacati Sgb, Sls, Fast che sottolineano la forte preoccupazione tra i dipendenti «per la scarsa sanificazioni dei mezzi di trasporto e condizioni di lavoro dei conducenti che non assicurano la sicurezza, problemi che si acuiranno con la ripresa delle scuole». «I dipendenti sono allarmati per le condizioni di lavoro nelle quali operano, chiedono maggiore sicurezza e protezione - afferma Danilo Scattolin Sgb - tra i dipendenti ci sono stati casi di positività, in alcuni il contagio si è manifestato e si sono curati a casa ma è di ieri la notizia di un collega ricoverato».

