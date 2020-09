LO SCENARIO

PADOVA Il conto alla rovescia è quasi terminato. Tra timori e polemiche, ma anche tra emozione e euforia, le scuole sono pronte a ripartire. Oggi tocca alle materne dell'istituto comprensivo di Lozzo Atestino: occhi puntati naturalmente su Vo', epicentro dell'emergenza sei mesi fa, che lunedì prossimo accoglierà il presidente Mattarella. Giovedì nello stesso paesino dei colli apriranno elementari e medie, poi il 14 settembre toccherà a tutti gli altri nel resto della provincia. Se tutti i bambini e ragazzi la scorsa primavera sono stati costretti alla didattica a distanza, nel nuovo anno scolastico le lezioni virtuali interesseranno solamente gli alunni delle superiori. Ci sono classi che dovranno fare lezione da casa un giorno a settimana e altre che dovranno servirsi di tablet e computer anche per più giorni.

L'ELENCO

In queste ore i presidi stanno definendo i piani e per molti c'è un problema insormontabile: con le nuove normative sul distanziamento le aule sono troppo poche e quindi le classi devono turnarsi. Ecco perché ben 23 scuole su 35 prevedranno ancora la didattica a distanza per uno o più giorni a settimana. L'elenco è sul tavolo del provveditore Roberto Natale che sente i dirigenti scolastici continuamente. A Padova faranno lezione da casa, con diversa intensità, i seguenti istituti: Fermi, Cornaro, Marchesi, Calvi, Marconi, Da Vinci, Einaudi-Gramsci, Valle, Nievo, Ruzza, Selvatico, Duca d'Aosta, Severi, Pietro d'Abano e Centro Istruzione per gli Adulti. In provincia stessa sorte tocca a De Nicola e Einstein di Piove di Sacco, Ferrari di Este, Euganeo di Este, Girardi di Cittadella, Rolando di Piazzola, Cattaneo-Mattei (per la sede di Monselice) e Kennedy di Monselice.

GLI INTERVENTI

Intanto in tutta la provincia gli operai sono al lavoro per quei lavori di edilizia, come l'abbattimento di alcuni muri, necessari per trovare nuovi spazi. A Piove di Sacco si sta accelerando l'ampliamento dell'Istituto Einstein mentre al Rolando di Piazzola sono state prese in locazione alcune aule dalla parrocchia. Nel capoluogo le criticità riguardano soprattutto gli istituti del centro. Chi sta seguendo con grande attenzione questa partita è Vincenzo Gottardo, vicepresidente della Provincia con delega alla Protezione Civile. «Negli istituti scolastici superiori di Padova sono stati utilizzati tutti gli spazi possibili - spiega - ma non è stato sufficiente: il 20% degli studenti frequenterà ancora lezioni on-line. Intanto è pronta la gara della Provincia per la fornitura degli arredi, banchi, sedie e armadi, per circa 900 mila euro. In vista del 14 settembre averli sarà impossibile, ma faremo al più presto. L'Amministrazione provinciale - continua - ha lavorato in sinergia con l'Ufficio Scolastico Regionale, con le reti dei licei, degli istituti tecnici e professionali per affrontare e risolvere le criticità ed è stato dimostrato il massimo impegno. La partita delle scuole è la più delicata che ci troviamo ad affrontare e mi sta particolarmente a cuore. Gli studenti, gli insegnanti e le famiglie hanno diritto ad una didattica in presenza, in sicurezza, che possa assicurare continuità formativa». Le sabbia sulla clessidra continua a scorrere, tecnici e operai lavoreranno fino all'ultimo secondo prima del 14 settembre. E anche oltre.

Gabriele Pipia

