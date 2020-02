LE SCELTE

CASALE DI SCODOSIA Salta il Carnevale del Veneto a Casale di Scodosia, che per oggi aveva in programma oltre alla sfilata dei carri anche le selezioni di Miss Italia. Quando si è diffusa la notizia del focolaio di Vo', delle 42 ragazze iscritte almeno una ventina aveva disdetto. L'ordinanza sospende infatti tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura. Anche Este rinuncia alle feste in programma ieri nelle frazioni e oggi in centro città. Este ieri è stata teatro di bufale allarmistiche: i messaggi circolati nelle chat riferivano di un'alunna del liceo Ferrari portata via in ambulanza perché affetta da Coronavirus. In realtà né al liceo né in nessun'altra scuola della città sono stati registrati finora casi di contagio. Anche il Comune di Granze si è rivelato tempestivo nel vietare le manifestazioni e nel chiudere le scuole vista l'alto numero di cittadini che lavorano all'ospedale di Schiavonia come medici, infermieri, oss o autisti di ambulanza.

Una calma vigile e nessun cedimento al panico. E' questo l'atteggiamento con cui le amministrazioni termali di Abano e Montegrotto seguono l'evolversi dell'emergenza Coronavirus materializzatasi a Vo' Euganeo. A scopo precauzionale è stato deciso il rinvio a data da destinarsi della Festa della Mascherina, in programma per oggi al teatro di via Donati di Abano. Attenderà invece gli sviluppi della situazione il collega di Montegrotto Riccardo Mortandello per decidere se rinviare o meno la festa di Carnevale organizzata per dopodomani, martedì grasso. Sono molte le manifestazioni tra Conselvano e Piovese che sono state annullate a seguito dell'emergenza Coronavirus: tra queste quella più famosa è sicuramente la Marcia della Magnolia. Anche le manifestazioni di Carnevale in programma nei diversi centri sono state annullate: così sabato sera a Bovolenta e domenica a Conselve, Cartura e Polverara. L'Avis del Conselvano, che comprende dieci sezioni comunali del territorio, ha sospeso e rinviato l'assemblea. Niente carnevale nemmeno a Valsanzibi e a Torreglia. A Tombolo sospese tutte le manifestazioni pubbliche. A Piazzola annullato il grande mercato dell'antiquariato A Monselice annullati gli eventi conclusivi del Carnevale. Stessa decisione a Boara Pisani e ad Arquà Petrarca.

