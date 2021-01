LE SCADENZE

PADOVA Restano due giorni per presentare la domanda di contributo a fondo perduto per le attività economiche del centro storico. Confesercenti ha ricordato che giovedì 14 gennaio è il giorno di scadenza per le richieste. Secondo quanto stabilito dal decreto legge del 14 agosto per richiedere il contributo in questione si devono possedere due requisiti.

Innanzitutto bisogna essere commercianti che svolgono la loro attività nei centri storici di Padova, Venezia o Verona, luoghi ad alta vocazione turistica che hanno risentito molto della mancanza dei turisti, e per quanto riguarda la città del Santo l'area considerata è quella racchiusa tra le mura trecentesche con l'aggiunta della zona di Prato della Valle: il bonus può essere richiesto anche se si lavora un solo giorno a settimana in quest'area, come gli ambulanti del mercato o delle fiere, o con contratti particolari come le imprese di noleggio auto con conducente che registrano un forte ammanco di clienti dato che il coronavirus ha fatto diminuire drasticamente i loro clienti, soprattutto turisti e lavoratori.

Il secondo requisito per richiedere il contributo a fondo perduto riguarda la perdita di fatturato: nel mese di giugno 2020 bisogna aver registrato un ammanco di fatturato superiore di un terzo rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

«Nel complesso non meno di duemila aziende potrebbero aver diritto al contributo a fondo perduto afferma Maurizio Francescon, direttore di Confesercenti Certo, bisognerà fare il calcolo della perdita di fatturato e questo si vedrà dopo il 14 ma se guardiamo all'area di pertinenza, cioè il centro storico all'interno delle mura trecentesche e Prato della Valle, ci sono tra le 1.500 e le duemila aziende che sono nella posizione di fare la richiesta, tra commercio fisso, ristoranti (che non hanno richiesto altre sovvenzioni, non cumulabili con il contributo a fondo perduto in questione), bar, ambulanti e attività di servizi».

«Mancano davvero poche ore alla scadenza, perciò invitiamo chi non l'avesse già fatto a produrre la richiesta nel caso in cui avesse tutti i requisiti necessari».

Al momento non è disponibile il dato di quante aziende e società hanno richiesto il contributo a due giorni dalla scadenza, si conoscerà dopo giovedì, quando le procedure di richieste saranno definitivamente chiuse. Nel complesso il governo ha stanziato con il decreto del 14 agosto un importo che arriva a 500 milioni di euro per le attività che operano nei centri storici di città a forte vocazione turistica e Padova rientra nella categoria, avendo registrato nell'ultimo anno censito tre presenze turistiche per ogni residente. L'importo massimo a cui si può arrivare è di 150 mila euro e andrà assegnato in base alla differenza del fatturato tra giugno 2019 e giugno 2020.

In ogni caso sarà dato un contributo minimo di mille euro per le ditte individuali e di duemila euro per le società che faranno richiesta. Non solo, il contributo minimo spetterà anche alle attività che hanno aperto dopo il 1 luglio 2019 e che rientrano nell'area delimitata dal decreto. Si otterrà il contributo a fondo perduto nel caso di una perdita del 15 per cento per i ricavi totali inferiori ai 400 mila euro, del 10 per cento per chi ha fatturato tra i 400 mila e il milione di euro e del 5 per cento per i ricavi che nel 2019 sono andati oltre il milione di euro.

