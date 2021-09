Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE SANZIONIPADOVA Il mese di settembre inizia esattamente come quello di agosto: una nuova raffica di sospensioni. Sono quelle pronte ad essere notificate ai sanitari non vaccinati come previsto dal decreto 44 del premier Mario Draghi. I provvedimenti non sono più una novità ma questa volta a fare notizia è l'alto numero di Pec pronte a partire tutte assieme. Il direttore generale dell'Azienda ospedaliera, Giuseppe Dal Ben, ieri lo ha...