LE RICHIESTEPADOVA «Solo nel mese di aprile abbiamo ricevuto 724 accessi agli atti per pratiche che riguardano il superbonus edilizio del 110 per cento. Con le nuove 10 assunzioni in Comune parte del personale ha rinforzato i nostri uffici e stiamo smaltendo gli arretrati. Ma questa è un'onda anomala».L'assessore Antonio Bressa fotografa esattamente la situazione. Una valanga di richieste per sistemare villette e condomini. Nel solo comune...