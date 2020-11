IL GRIDO D'ALLARME

CITTADELLA «Non è possibile che ogni decisione cada dall'alto senza considerare le reali situazioni in cui si trovano i commercianti. C'è l'elevatissimo rischio che continuando ad agire in questo modo si mettano a rischio moltissime attività». É un grido d'allarme quello di Enrico Baggio, presidente del mandamento di Cittadella di Ascom Confcommercio. La protesta arriva dagli associati che quotidianamente gli riferiscono i problemi relativi alle disposizioni normative adottate a vari livelli istituzionali per il loro settore. «É come un cappio che giorno dopo giorno si stringe per effetto di decisioni di chi non ha la misura della realtà professionale».

LE MISURE

«Le nuove disposizioni per negozi e botteghe sono quasi inapplicabili - dice Baggio - ma non se la passano meglio le medie strutture». Spiega un operatore che a Cittadella ha un negozio di media dimensione: «Fino all'altro giorno abbiamo dovuto chiudere anche al sabato, oltre che alla domenica, e c'è stato il rischio che i clienti si concentrassero in determinate fasce orarie o che prediligessero gli acquisti online. Era già un fenomeno in essere prima della crisi generata dalla pandemia, ora è esponenziale ed i dati parlano chiaro. Nel mio spazio - evidenzia il negoziante - possono entrare massimo 25 persone. Non ci sarà mai un rischio assembramento, una situazione di insicurezza. Mi chiedo perchè ho dovuto devo chiudere anche al sabato, quale sia stata la ragione. Anche strutturalmente siamo diversi dai centri commerciali. Per fortuna l'hanno capito, ma vedremo a dicembre che accadrà».

Nei negozi diventa quasi necessario essere presenti in due. Impossibile per un singolo commreciante controllare che tutte le norme vengano rispettate. Continua Baggio: «Tutti gli operatori hanno investito moltissimo nella messa a norma dei loro spazi e sono attenti a far rispettare le disposizioni. Chi non lo fa è giusto sia punito. Ciononostante siamo considerati dei dilettanti. Siamo persone che svolgono il lavoro da anni, decenni, generazioni».

LA PROPOSTA

Quella del presidente Baggio, che è anche consigliere della Camera di Commercio di Padova, non è una polemica sterile. «Siamo come sempre pronti al confronto, ed una soluzione chiara ce l'ho - indica - Regole generali come quelle in essere stanno creando quello che è sotto gli occhi di tutti. Rischiano di compromettere moltissime attività. Si lascino ai Comuni e ai sindaci, che conoscono le realtà territoriali in modo preciso, l'applicazione delle regole. Quello che può essere utile agli operatori di una città può non esserlo per i colleghi in un paese. Ricordo che i commercianti non sono persone impreparate e che hanno sempre rispettato le regole». Ascom Confcommercio tra l'altro ha in essere l'iniziativa itinerante Sos Imprese, ossia, incontra gli operatori in vari mercati del padovano, ascoltando le istanze ed offrendo supporto per aiutarli a superare questo momento difficilissimo guardando alla ripartenza. Si spera quindi che le istituzioni raccolgano effettivamente le richieste concrete dei commercianti. In vista del periodo festivo, forte anche un altro appello di Baggio: «Acquistiamo nei negozi di vicinato non solo per aiutare il commercio ma anche per sostenere la nostra comunità dando un'iniezione di fiducia a tutti i colleghi commercianti»

