PADOVA Risollevare l'economia dal Covid aiutando i pubblici esercizi ed associazioni. E nello stesso tempo aumentare per i cittadini la possibilità di svago all'aria aperta. In questo senso vanno due provvedimenti varati dal Comune. Il Consiglio comunale infatti ha confermato le modifiche introdotte dalla Giunta sui plateatici. Che sono sostanzialmente tre. Sarà possibile occupare posizioni extra anche dopo l'emergenza, mentre l'allargamento concesso in questi tempi, ovvero il maggiore distanziamento fra i tavoli occupando più superficie, finirà con la pandemia. Questo discorso vale a maggiore ragione per i plateatici del centro storico che oggi sono concessi con una deroga della Sovrintendenza.

Per fronteggiare l'emergenza Covid l'amministrazione è stata tra le prime ad adottare un provvedimento, tramite ordinanza straordinaria, per sfruttare al massimo le aree esterne di bar e ristoranti. In particolare le possibilità che sono state offerte per l'area di occupazione dei plateatici sono di due tipi: il primo riguarda l'allargamento della dimensione dei plateatici per garantire un maggiore distanziamento tra i tavoli, il secondo invece la possibilità di collocare tavoli e sedie anche al di fuori degli spazi abituali, ma occupando aree di sosta, aree verdi o in generale anche aree non per forza antistanti al locale.

Con le modifiche del regolamento approvate questa seconda possibilità resterà in vigore anche una volta passata l'emergenza, mentre l'allargamento della superficie per l'allargamento dello spazio tra i tavoli sarà garantito fintantoché l'emergenza epidemiologica lo richiederà. In centro storico e in particolare nelle piazze in ogni caso tutto sarà sempre soggetto anche alle regole definite dalla Soprintendenza che per il momento ha accordato un allentamento delle misure sulle dimensioni delle occupazioni.

«Le occupazioni particolari che abbiamo visto spuntare in molti quartieri al posto di stalli di sosta o dentro aree verdi nei pressi dei locali potranno restare anche al termine dell'emergenza - spiega l'Assessore Antonio Bressa - Hanno arricchito l'area urbana rendendo molti angoli della nostra città più vivibili e valorizzando lo spazio pubblico. L'obiettivo è di porre le basi per una città post-Covid più vivibile e sostenibile anche con il protagonismo dei pubblici esercizi.

Le modifiche approvate hanno anche riguardato le dimensioni minime, pari a 50mq, che devono avere i locali oggetto di trasferimento di licenze nell'area del piazze del Ghetto. «Per aprire un'attività di dimensioni inferiori a 50mq lo si potrà fare solo attraverso un subingresso in quelle già esistenti. Regoliamo gli insediamenti futuro e tuteliamo quelli già presenti».

Il sindaco Sergio Giordani ieri ha annunciato anche un ulteriore stanziamento di 150.000 euro per sostenere le attività delle realtà culturali e associative nella realizzazione di una calendario di eventi e proposte che animino in tutta sicurezza la città e i quartieri questa estate. Previsto anche il rafforzamento del progetto Spazi Aperti.

«La pandemia è ancora in corso e dobbiamo avere la massima prudenza, ma se la situazione lo consentirà dobbiamo immaginare un estate ricca di iniziative sicure valorizzando parchi e spazi aperti per evitare assembramenti in centro e desertificazione dei quartieri. Ecco perché ho deciso di erogare ulteriori 150.000 euro per garantire, dal periodo che va da giugno a settembre, un sostegno in più ai progetti meritevoli che saranno proposti delle tante realtà che rendono Padova più viva, felice e sicura. Faremo un passo ulteriore rispetto alla semplice concessione delle aree, ovvero stiamo cercando di individuare aree specifiche aree da attrezzare a carico nostro per poi concederle a tutte le realtà o associazioni che ne faranno richiesta».

