LE REGOLEPADOVA Prima il Green pass, poi l'ingresso. Vale per i locali, le piscine e le palestre, ma anche per i cinema, al chiuso e all'aperto. A Padova sono tanti e tutti si sono subito adeguati. Anche le arene cittadine sotto le stelle si sono dovute attrezzare dell'app ufficiale per leggere il qr code e in alcuni casi l'operazione si è rivelata più lunga del previsto dato che la copia cartacea, magari piegata in tasca, non risulta...