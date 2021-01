IL BAR DEGLI STUDENTI

PADOVA L'emergenza Coronavirus ha svuotato il quartiere Portello, mettendo in ginocchio i commercianti della zona. Da sempre uno dei punti di riferimento per gli universitari è il bar Tre scalini, locale storico del 900 con vista sui Navigli. Le rigide restrizioni imposte dalla zona arancione preoccupano il titolare Alessandro Chiarotto, che a partire dai prossimi giorni metterà in cassa integrazione gran parte dei suoi dipendenti.

L'università di Padova è riuscita a riprendere le lezioni in presenza in forma ridotta, scelta che si è tramutata in una boccata d'ossigeno per i bar del Portello che, però, ora rischiano di ricadere nel baratro. Quali conseguenze state subendo?

«Siamo in confusione. Prima ci dicono che siamo in zona gialla, poi arancione e adesso si prospetta perfino la zona rossa. Dall'oggi al domani le regole cambiano, ormai è una sfida perfino per i cittadini capire cosa si può e non si può fare. In questo scenario allucinante, la nostra categoria è sempre la più penalizzata. Credo che le restrizioni debbano valere per tutti o per nessuno. Dopo il primo lockdown con pazienza e impegno ci siamo messi in regola, dotandoci di tutti i dispositivi di sicurezza e organizzando il distanziamento sociale all'interno del locale. E ora rimaniamo con l'amaro in bocca».

A quanto ammonta il calo di fatturato?

«Si aggira tra il 60 e il 70%, ma le spese non mancano. Ci sono i fornitori da pagare e non ci sono sconti sugli affitti dei locali. Tiri avanti con le tasse, ma sai che prima o poi arrivano. Per non parlare dei tagli sul personale, purtroppo a partire dalla prossima settimana iniziamo a mettere in cassa integrazione gran parte dei nostri dipendenti. Persone che devono pagare mutui e che hanno famiglia. Con il servizio ad asporto riusciamo appena a saldare qualche spesuccia, ma siamo ben lontani dal parlare di guadagni. Così non riusciamo a fare ricavato».

Preferiva rimanere aperto fino alle 18?

«Certamente. Lavorare fino alle 18 dava qualche possibilità in più. Gli studenti universitari o i lavoratori di passaggio venivano a fare colazione, si fermavano per pranzo o per bere un caffè e un aperitivo veloce. Il tutto sempre garantendo il distanziamento sociale. Non è certo al bar che si prende il Covid, ma a casa in famiglia e in compagnia di parenti e amici stretti, quando ti togli la mascherina perché pensi che nessuno sia positivo. Noi possiamo contare sul plateatico, i clienti avrebbero la possibilità di sedersi all'aperto in completa sicurezza».

Ritiene che queste misure colpiscano ingiustamente la vostra categoria?

«Quello che mi fa più rabbia è vedere i supermercati e i centri commerciali pieni, che continuano ad arricchirsi alle nostre spalle. Ad esempio, gli operai e gli impiegati sono costretti ad andare al supermercato a comprare qualcosa per pranzo, visto che molti bar e ristoranti sono chiusi. Tutto ciò è degradante per la nostra categoria. E i ristori? Non arrivano e, se arriveranno, saranno sempre inadeguati».

