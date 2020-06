LE REAZIONI

VO' «Ce lo siamo meritati». In questa frase, pronunciata da Barbara Marin, professoressa di matematica e scienze all'istituto comprensivo di Lozzo Atestino, è racchiusa tutta la soddisfazione per la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato ha scelto di inaugurare il prossimo anno scolastico proprio a Vo', epicentro del contagio insieme a Codogno.

Ieri la notizia teneva banco nelle piazze reali e in quelle virtuali dei social. «Siamo davvero orgogliosi della presenza di Mattarella prosegue l'insegnante Siamo stati i primi a partire con la didattica a distanza e abbiamo fatto il possibile per non lasciare da soli i nostri ragazzi. Il presidente ci conosce già perché ha premiato una nostra classe».

A novembre dell'anno scorso, infatti la IIIE di Cinto Euganeo ha ottenuto il riconoscimento di classe più inclusiva d'Italia per la fortissima relazione di affetto e di amicizia che lega i ragazzini al loro compagno disabile Francesco Yang. E se quella volta erano stati gli alunni a raggiungere il Quirinale, in autunno sarà lui a raggiungere il piccolo centro euganeo.

«Questo ci riempie di soddisfazione perché è il riconoscimento del lavoro fatto afferma Chiara Vittoria Perazzolo, che lavora negli uffici amministrativi dell'istituto . Eravamo l'unica scuola di fatto autorizzata a sospendere tutto visto che Vo' era stato messo in quarantena. Invece non ci siamo mai fermati. Lo abbiamo fatto per dovere, passione e senso civico».

Ma a Vo' non è soltanto il mondo della scuola a pensare di essersi meritata un riconoscimento. È l'intera popolazione ad essere consapevole dei tanti sacrifici fatti durante questa emergenza che per Vo' è iniziata il 21 febbraio scorso con i primi due casi di contagio.

Per proseguire poi con le due settimane di isolamento totale del paese e i tre giri di tamponi, di cui due a favore della scienza.

Uno sforzo collettivo che a inizio maggio era valso la candidatura del paese da parte del governatore Luca Zaia al Leone d'Oro, la massima onorificenza regionale.

In quell'occasione il presidente del Veneto aveva invitato il Capo dello Stato a valutare un riconoscimento nazionale. Questo potrebbe essere un primo passo, o almeno così si augura chi è rimasto un po' deluso dalla poca attenzione ricevuta il 2 giugno da parte delle istituzioni. In occasione della Festa della Repubblica Mattarella aveva fatto visita a Codogno.

Sul gruppo Facebook Quelli chea Vo', qualcuno aveva fatto notare che Vo' e Codogno erano stati ricordati in modo «nettamente diverso».

In realtà il presidente Mattarella, dal cuore dell'ex zona rossa lombarda aveva riservato parole di stima e gratitudine anche al centro euganeo.

Nel rivolgersi a tutti i sindaci delle zone rosse, il capo dello Stato aveva ringraziato i loro concittadini «per il senso di responsabilità e per la dignitosa serietà con cui hanno affrontato i sacrifici richiesti dall'essere inclusi in zona rossa».

«Aveva lasciato intendere che avrebbe visitato anche altri luoghi toccati dal virus afferma il consigliere comunale Alessio Turetta Il fatto che inauguri l'anno scolastico proprio qui ci fa molto piacere».

«È una cosa positiva, che dà rilancio al paese commenta l'imprenditore Erik Granzon visto che le frecce tricolori non ce le hanno mandate e finora non sono venuti molti rappresentanti delle istituzioni».

Una importante attestazione di vicinanza era arrivata il 24 maggio dal vescovo di Padova Claudio Cipolla, che aveva scelto proprio la chiesa di Maria Ausiliatrice per celebrare la prima messa alla presenza dei fedeli, lanciando così un segnale di speranza e di rinascita.

