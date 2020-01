LE REAZIONI

STANGHELLA La notizia dell'arresto di Mohamed Barbri, il marito di Samira, unico indagato per il suo omicidio e occultamento di cadavere, si è diffusa rapidamente a Stanghella. Nella piazza e nei bar del paese c'è molta concitazione. Le frasi sussurrate nelle prime settimane dopo la scomparsa di Samira diventano ora frasi pronunciate a voce alta.

L'arresto di Mohamed dà coraggio ai suoi concittadini e li spinge ad esternare le proprie opinioni e sensazioni. «Lo sapevo, era palese fin dall'inizio che Mohamed c'entrasse qualcosa con quel che è successo alla moglie» commenta una signora. «A me è sempre sembrato che il suo racconto fosse pieno di contraddizioni - aggiunge un'altra - Ora chissà che finalmente venga fatta luce su questo mistero».

Qualche altro concittadino ricorda anche gli oggetti di Samira ritrovati lungo la statale 16. «Ho sempre pensato che fossero tentativi di depistaggio - afferma un signore - E anche piuttosto maldestri. Ma se era tanto evidente per me, perché chi di dovere non gli ha sequestrato il passaporto per impedire che si allontanasse?». «La sua era palesemente una fuga - si dice convinto un altro cittadino - E se uno scappa avrà qualcosa da nascondere, no? Povera Samira, povera la loro bambina».

Anche il sindaco di Stanghella Sandro Moscardi commenta la notizia dell'arresto di Mohamed. «Se stiamo alla teoria, uno che non ha niente da nascondere non scappa - afferma il primo cittadino - quindi diciamo che in questa ottica ci potevamo aspettare l'arresto di Mohamed. Ora lasciamo che lavorino gli investigatori».

Poi il sindaco sospira: «Mi verrebbe da dire: niente di nuovo, purtroppo. Mohamed si è rivelato una figura poco affidabile, incline alle bugie e alla falsità. L'intera situazione non è cristallina, ma speriamo che ora ci sia una svolta».

Intanto il Comune continua la sua attività di monitoraggio e sostegno al nucleo familiare. Dopo l'individuazione di una nuova abitazione per la bambina e la nonna Malika nel centro di Stanghella, a pochi passi dalla scuola, non cessano gli sforzi per garantire benessere della piccola. E sono molte le associazioni del territorio che si sono attivate per portare sostegno alla bimba e alla nonna. Oltre alla già citata associazione Angels Onlus, che si è addirittura offerta di pagare l'affitto del nuovo appartamento, sono infatti numerosi i piccoli gesti di sostegno e vicinanza arrivati al nucleo familiare: da indumenti per la piccola e la nonna, a gesti come quello della comunità marocchina dell'associazione di Solesino La fede, che finora ha dato la propria disponibilità a portare la bimba a scuola.

Dopo l'arresto di Mohamed, è stato confermato l'affidamento della bambina proprio alla nonna materna, che è una parente entro il quarto grado, il Tribunale dei minori di Venezia sta lavorando per procedere poi alla decisione definitiva. Il procuratore capo di Rovigo, del resto, ha lasciato intendere chiaramente che tale situazione non muterà nel prossimo futuro. Era infatti questo un timore della famiglia di Samira, che fin dall'arrivo di Malika in Italia, e soprattutto dalla fuga di Mohamed, si diceva preoccupata per le sorti della bambina.

Si starebbero considerando, tuttavia, anche gli altri familiari di Samira, tra quelli già da tempo residenti in Italia: Malika, purtroppo, ha infatti solo un visto turistico che scade a metà marzo e non parla l'italiano.

Ca.B.

