LE REAZIONI

PROVINCIA Preoccupati, perplessi, anche critici sulle modalità di attivazione della didattica a distanza. I sindaci della provincia fanno sentire la loro voce dopo la decisione di chiudere le scuole dove l'incidenza di contagi costringa a farlo.

NELL'ALTA

«A Carmignano di Brenta la situazione è sotto controllo. Non siamo gli untori dell'Alta Padovana, non siamo il paese dei più contagiati, non abbiamo più casi di altri Comuni e non abbiamo contagiato l'Alta. Siamo attenzionati, ma non siamo in area rossa. Anche questa è una notizia che si sente, ma non è assolutamente vera». Pesanti le parole del vice sindaco reggente Eric Pasqualon che mercoledì in una diretta nel canale istituzionale del Comune, ha parlato ai concittadini. Necessario sopire la polemica che era detonata la settimana scorsa per effetto di un aumento improvviso di positivi. Tra loro anche il parroco. Timori che i contagi potessero coinvolgere anche i 60 bambini che il 28 febbraio avevano fatto la prima confessione. Carmignano si era così divisa tra chi attaccava il sacerdote per il mancato rispetto delle norme anti contagio e chi lo difendeva. «Il tampone fatto specificatamente domenica scorsa è negativo per tutti e 60 i ragazzini e da mercoledì sono a scuola - dice Pasqualon - Attualmente i positivi nel Comune sono 89 di cui 21 sono minori». A San Martino di Lupari dove sono 194 i tamponi eseguiti su alunni e personale della scuola per l'infanzia e della primaria di Campagnalta dove c'erano stati 14 casi di positivi da variante inglese, il sindaco Corrado Bortot: «Non sono in possesso ancora di tutti i dati. In una tre classi totali, quella con 12 contagiati, nessuno degli altri bambini è positivo. Nel Comune attualmente ci sono 133 positivi». Gian Paolo Bustreo dirigente dell'Istituto di istruzione superiore Rolando da Piazzola di Piazzola sul Brenta, con 800 persone tra studenti e personale: «Fino al 25 marzo torniamo in didattica a distanza con tutte le ricadute sull'organizzazione e l'apprendimento. Tireremo le somme alla fine. Un primo quadro lo avremo con le prove Invalsi che sono state prolungate fino al 30 aprile». Negli ultimi dieci giorni secondo le norme che indicano che con un positivo la classe va in quarantena, il comprensivo piazzolese Luca Belludi con mille alunni e 200 persone Ata, ha subito non poco. Alla scuola media su 15 classi, Èpoche quelle presenti. C'è stato un positivo su un pullman del trasporto con 40 alunni di diverse scuole. L'organizzazione curata dal dirigente Antonio Mincione ha permesso di reggere.

LE TERME

Nella mattinata di ieri il sindaco Abano Federico Barbierato si è recato in visita all'istituto alberghiero Pietro d'Abano. Un incontro con il preside e il corpo docente, all'indomani del caos provocato dal guazzabuglio di ordinanze sulla chiusura delle scuole del distretto Padova Terme Colli. «Ho trovato una struttura perfettamente organizzata e pronta a entrare in dad dichiara in primo cittadino -. Anche il clima fra gli studenti è buono. Certamente, il provvedimento è visto come una spiacevole necessità, ma l'aumento dei casi non consentiva soluzioni alternative». All'alberghiero sono comunque garantite le ore di laboratorio una volta la settimana e i corsi in presenza per gli alunni disabili o con bisogni educativi speciali. Medesima disposizione è stata emanata dalla dirigente scolastica dell'istituto Leon Battista Alberti Stefania Ponchia. Barbierato ne approfitta quindi per tornare sul clima di confusione: «I sindaci non hanno alcuna responsabilità in quello che è accaduto. Questo è il risultato di un mancato coordinamento fra Regione e Sisp. E noi siamo stati sin dall'inizio esclusi da qualsiasi decisione». La vicina Montegrotto ha invece seguito un'altra strada: da ieri, le seconde e terze classi della media Vivaldi sono entrate in didattica a distanza. Il sindaco Riccardo Mortandello non ne ha voluto sapere di ritirare la propria ordinanza: «É una questione di serietà e di rispetto per le famiglie e gli alunni. Ci è stato chiesto di emanare un provvedimento che avrebbe potuto benissimo fare direttamente la Regione».

LA POSIZIONE

I ragazzi di seconda e terza media nel comune di Campodarsego da oggi svolgeranno le lezioni in modalità didattica a distanza al cento per cento. Sul provvedimento il sindaco Valter Gallo ha qualche perplessità: «A parte la confusione generata dalla non chiara ordinanza che è giunta in municipio dal Servizio igiene e sanità pubblica, non credo che la chiusura delle scuole sia una soluzione alla questione - afferma - Alternare l'apertura o meno della scuola, come per altre attività, genera instabilità e incertezza. Io credo che bisognava avere il coraggio di rifare un lockdown generale come a marzo di un anno fa. Si chiudeva tutto per due o te settimane e si ripartiva. Temo che queste decisioni siano tardive per far fronte alla terza ondata del virus». A Trebaseleghe, invece, la Dad è iniziata ieri. «Con il sindaco di Massanzago ci siamo coordinati - spiega la prima cittadina di Trebaseleghe Antonella Zoggia - Certo dispiace ricorrere ancora alla didattica a distanza perché la scuola è soprattutto relazione sociale ma non ci sono alternative. Bene che solo dalla seconda media si stia a casa, perché così sono aiutate le famiglie che hanno figli più piccoli. É altrettanto vero che ogni giorno che passa sto sentendo sempre più fatica e stanchezza nel sopportare le conseguenze della pandenmia in atto».

Michelangelo Cecchetto

(Hanno collaborato Eugenio Garzotto, Luca Marin)

