LE REAZIONI

PERNUMIA È un clima di enorme soddisfazione ed entusiasmo quello che pervade la Bassa Padovana dopo l'annuncio dell'assessore regionale Roberto Marcato circa lo stanziamento complessivo di 12 milioni di euro per completare la bonifica dell'ex C&C. In tutti questi anni, infatti, nel territorio non sono mancati i timori che la situazione potesse degenerare.

Fin dalle prime fasi del disastro sono state soprattutto le precarie condizioni delle strutture a far temere pesanti conseguenze per i cittadini delle aree limitrofe: Pernumia, ma anche Battaglia e Due Carrare.

Come da sempre sostiene il sindaco Luciano Simonetto, basterebbe un fenomeno meteorologico violento per disperdere nell'aria quantitativi impressionati di sostanze tossiche. Le indagini condotte a più riprese dai tecnici dell'Arpav hanno se non altro portato alla luce una situazione ambientale tutto sommato stabile e sotto controllo, con valori inferiori ai limiti massimi previsti dalle normative o ai valori di riferimento per l'esposizione cronica della popolazione. Ma l'obiettivo condiviso da tutti è sempre rimasto quello di arrivare alla bonifica completa del sito.

«Sono felicissimo che questo obiettivo sia ora così vicino. esulta il sindaco Luciano Simonetto Sono alla fine dei miei due mandati e non potevo chiuderli con una notizia migliore. Mi sono sempre mosso per sollecitare le istituzioni e tutelare i miei cittadini e ora voglio ringraziare la Regione che sta per chiudere definitivamente questa brutta storia». Soddisfatti anche i comitati locali Aps La Vespa, Sos C&C, Lasciateci Respirare. In una nota congiunta commentano: «Esprimiamo viva soddisfazione per questa notizia. È anche positivo che si faccia un unico bando di gara e che il tutto sia gestito da un ente sovracomunale, Veneto Acque. Ora auspichiamo che l'iter avvenga in tempi brevi perché gli interni dei capannoni sono in condizioni ormai pessime: ci sono estese pozzanghere di percolato e i piloni di sostegno sono pericolosamente corrosi dal contatto con i materiali».

I comitati hanno anche sollecitato l'esecuzione dei carotaggi dell'area esterna. «Dopo 15 anni non abbiamo ancora nessun dato certo sulla contaminazione del suolo e delle acque della campagna circostante, tenuto conto sia del dilavamento dei cumuli interni, sia del fatto che in passato migliaia di tonnellate erano state depositate sull'area esterna senza proteggere il suolo hanno concluso - Il Piano per i carotaggi è pronto dal 2011, ma su questo fronte ancora tutto tace». Intanto il Comune di Pernumia si è affidato all'avvocato Italo Begozzo per veder riconosciuti i danni economici subiti. «Pensate ad esempio al fatto che il Comune ha perso circa 1,5milioni di euro di Imu. spiega il sindaco Luciano Simonetto Senza contare i soldi spesi per le manutenzioni esterne. Sono sindaco di Pernumia dal 2010 e in quello stesso anno ho aperto i cancelli dell'ex C&C, avviando il lungo percorso che oggi ha portato a questo risultato. È vero che chi doveva pagare non l'ha fatto, ma ora questa giunge come una rivincita per tutto il territorio». Concludono i comitati: «Continueremo a vigilare affinché gli impegni espressi oggi (ieri, ndr) siano mantenuti, troppe volte in questi anni abbiamo dovuto riprendere le iniziative per sensibilizzare tutte le istituzioni sulla grave situazione che stiamo vivendo dal 2005. Per noi è comunque anche il momento di ringraziare tutti i parlamentari europei e italiani, i consiglieri regionali e provinciali, i sindaci e i medici del territorio, ma soprattutto i nostri concittadini che hanno sempre sostenuto l'iniziativa dei comitati e delle associazioni».

CA.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA