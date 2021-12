LE REAZIONI

PADOVA Una scelta di buon senso. Così le associazioni di categoria definiscono la decisione del Cosp (Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica) di porre un ulteriore limite alle manifestazioni No pass. Limite scaturito dalla preoccupazione per l'aumento dei contagi da Coronavirus, un sentimento che comincia a pervadere anche il settore del commercio.

GRAVITÁ

«Non parlerei di vittoria, non userei toni trionfalistici perché la situazione è grave ed è seria premette Nicola Rossi, presidente di Confesercenti Veneto Centrale La direzione è quella giusta, sono assolutamente in accordo con quanto hanno deciso le nostre istituzioni. Siamo ormai dentro il periodo natalizio e come abbiamo ribadito è un momento in cui moltissimi negozi fanno il 30% del fatturato annuo. E il motore della settimana è il sabato, proprio il giorno in cui da luglio ad oggi i manifestanti sono scesi in piazza: ci sono esercizi che hanno perso anche il 40% di fatturato e fa notare Rossi cominciano ad arrivare le prime disdette di pranzi e cene aziendali o natalizi. Il motivo è lo stesso per tutti, la paura del contagio. Ecco perché dobbiamo fare di tutto per arginare il virus, anche limitare le manifestazioni».

RESPONSABILITÁ

Un po' per motivi sanitari, un po' per motivi economici, i commercianti sorridono all'idea di non veder più blocchi del traffico, lunghi serpentoni di persone senza mascherina e cori che allontanano i padovani e non solo dalle strade. «È il momento della responsabilità, non dobbiamo creare problemi o far scaturire polemiche dice il presidente di Ascom Patrizio Bertin Quella presa da sindaco, prefetto e questore mi sembra una decisione di buon senso. Finora queste manifestazioni sono state tollerate ma la situazione sanitaria ed economica sta peggiorando. Ormai siamo con un piede dentro la zona gialla, è doveroso prendere dei provvedimenti e porre l'attenzione che il momento merita. Pensiamo a sconfiggere il Covid». Anche perché il rischio di entrare in zona gialla è davvero dietro l'angolo e in caso di zona arancione nemmeno il Super Green pass basterebbe più a evitare le limitazioni, creando problemi a un'economia già stremata da anni di crisi e dalla pandemia.

OPPORTUNITÁ

«Credo sia un'opportunità per tutta la città commenta Massimiliano Pellizzari, presidente dell'Associazione commercianti del centro Il virus si muove indipendentemente da ciò che pensiamo e il presidente della Regione Luca Zaia lo ha detto molto chiaramente: siamo a un passo dalla zona gialla. Limiti alle attività e ai movimenti sarebbero una catastrofe in questo momento, l'economia non può bloccarsi di nuovo. Ne pagheremmo tutti le conseguenze. Ciascuno deve fare la sua parte, il nemico è comune e si chiama coronavirus. E con questa decisione vengono garantiti i diritti di tutti».

Per Filippo Segato, segretario dell'Appe, «i cortei ormai stavano creando diversi disagi e l'avevamo fatto presente. Tanti clienti si allontanavano, ora torniamo alla normalità».

Silvia Moranduzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA



