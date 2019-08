LE REAZIONI PADOVA Sono i resti di Isabella Noventa? Ieri mattina Freddy Sorgato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONIPADOVA Sono i resti di Isabella Noventa? Ieri mattina Freddy Sorgato ha letto in carcere la notizia sui giornali del mistero delle ossa scoperte nella spiaggia libera di Albarella. L'ex pretendente dell'impiegata di Albignasego, recluso con una condanna di trent'anni per l'omicidio di Isabella, non ha fatto parola con nessuno della notizia. Non ha chiamato i suoi difensori, gli avvocati Massimo Malipiero e Giuseppe Pavan. Eppure, all'indomani del suo arresto, aveva raccontato al giudice delle indagini preliminari di aver gettato il...