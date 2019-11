CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONIPADOVA Soddisfazione sul fronte sindacale per il raggiungimento di un risultato atteso da tanto tempo. Ma anche la consapevolezza che i benefici della promozione in fascia A si vedranno soltanto a medio e lungo termine. «Le esigenze di Padova in tema di sicurezza sono state sottostimate per decenni - attacca Michele Dressadore, segretario nazionale del Sap, il sindacato autonomo di polizia - ora questo riconoscimento rende finalmente giustizia alla città ma sia chiaro che non basta costruire la nuova questura in via Anelli. Sarà...